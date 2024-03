Leonardo Fariña espera un hijo junto a su mujer Camila Roales: “Este bebito es fruto de nuestro amor”

Leonardo Fariña y su mujer Camila Roales están esperando un hijo (Instagram)

A dos años de haberse casado, Leonardo Fariña y Camila Roales se convertirán en padres por primera vez. El financista, quien se hizo conocido por su anterior vínculo con Karina Jelinek, se había casado con Roales en enero de 2022 en el registro civil de la calle Uruguay, del barrio porteño de San Nicolás, y luego celebraron la unión civil a través de un encuentro íntimo organizado en el Hotel Four Seasons, al que solo invitaron a 70 personas.

La noticia trascendió luego de que Camila haya compartido en su cuenta de Instagram un emotivo posteo que armó a través de una foto de su primera ecografía junto con un sentido texto. “¿Hay algo más mágico y maravilloso que dentro del cuerpo de una mujer haya dos corazones latiendo?”, comenzó expresando ella en la publicación en cuestión.

“Gracias, mi amor, por darme la familia que soñé desde chiquita, vos me inspiraste y me diste la confianza para asumir semejante tarea de ser madre”, agregó a continuación y haciendo referencia solapada a su marido, quien no tiene un perfil público en la mencionada red social.

El posteo de la mujer de Leonardo Fariña para anunciar su embarazo (Instagram)

“No tengo dudas de que elegí el mejor papá para mi bebé y que vamos a ser el mejor equipo los tres juntos”, aseguró luego la mujer. “Este bebito es fruto de nuestro amor y nada me hace sentir más realizada que eso. Otro sueño que se me está haciendo realidad. Te esperamos con mucho amor, gracias por elegirme para ser tu mamá”, finalizó Roales junto con dos emojis, el de una nube y el de un pollito rompiendo el cascarón de un huevo, una clara alusión a lo que se está por venir para la pareja que conformó con Fariña.

En cuanto a la situación judicial de Leonardo Fariña, implicado en la causa conocida como “Ruta del dinero K”, donde se lo juzgó por lavado de dinero de las empresas de Lázaro Báez, el Tribunal Oral en lo Federal 4 (TOF 4) le concedió al financista la libertad condicional en diciembre del año pasado por segunda vez. Esta decisión corrió por cuenta del juez Néstor Costabel, quien le concedió la libertad condicional al entender que fue excarcelado en esa causa y en otra tiene arresto domiciliario con tobillera electrónica.

El beneficio se le había revocado luego de haber quedado detenido en una casa de cambio ubicada en el barrio porteño de Belgrano el día 15 de noviembre de ese mismo año. En ese marco, la Policía Federal y la Aduana allanaron la casa en la que Fariña vive junto a su actual mujer, ubicada en el barrio privado San Matías de Escobar. Así las cosas, Fariña volvió a tener libertad condicional y tiene condena firme a tres años y seis meses de prisión por lavado de activos agravado. Y al ser imputado como “colaborador arrepentido” en esta investigación, recibió una condena reducida al término del juicio oral.

Leonardo Fariña se casó con Karina Jelinek en abril de 2011

En febrero pasado, Fariña volvió a pisar las escalinatas de los tribunales de Comodoro Py tras ese episodio en una financiera de Belgrano que lo llevó a estar detenido durante un mes. El arrepentido volvió a declarar en el juicio oral por la compra del campo “El Entrevero”, en Uruguay, se cruzó con uno de los acusados, y terminó recusando al fiscal Abel Córdoba, que había reclamado que vuelva a la cárcel. Fariña enumeró cada uno de los dictámenes del fiscal desde 2016, cuando fue arrestado por la “ruta del dinero K”, y aseguró que “perdió la objetividad”. “Voy a ser acusado y mi acuerdo de arrepentido va a ser sometido a examen por un fiscal que viene demostrando que respecto de mi persona no es objetivo. Reconozco que en un momento fue objetivo, tuvo una gran actuación en el anterior juicio, respeto la valentía con la que lo llevó a cabo, pero ahora no lo es. Y me encuentro cerca de que este funcionario me acuse. ¿Quién me va a acusar? La persona que viene apartándose de la obligación de objetividad y ecuanimidad. Las pruebas que se apartó de estos criterios son indiscutibles”, lanzó Fariña en el final de la audiencia.