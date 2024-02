Tensión en el juicio por “El Entrevero”: Fariña volvió a Comodoro Py, recusó al fiscal y se cruzó con otro acusado

Leonardo Fariña durante su primera declaración en el juicio

Leonardo Fariña volvió a pisar las escalinatas de los tribunales de Comodoro Py tras el episodio en una financiera de Belgrano que lo llevó a estar detenido durante un mes. El arrepentido volvió a declarar en el juicio oral por la compra del campo “El Entrevero”, en Uruguay, se cruzó con uno de los acusados, y terminó recusando al fiscal Abel Córdoba, que había reclamado que vuelva a la cárcel.

Fariña enumeró cada uno de los dictámenes del fiscal desde 2016, cuando fue arrestado por la “ruta del dinero K”, y aseguró que “perdió la objetividad”. “Voy a ser acusado y mi acuerdo de arrepentido va a ser sometido a examen por un fiscal que viene demostrando que respecto de mi persona no es objetivo. Reconozco que en un momento fue objetivo, tuvo una gran actuación en el anterior juicio, respeto la valentía con la que lo llevó a cabo, pero ahora no lo es. Y me encuentro cerca de que este funcionario me acuse. ¿Quién me va a acusar? La persona que viene apartándose de la obligación de objetividad y ecuanimidad. Las pruebas que se apartó de estos criterios son indiscutibles”, lanzó Fariña en el final de la audiencia.

Efectivamente, Córdoba fue el fiscal de la “ruta del dinero K”, y ahora interviene en el juicio por “El Entrevero”, un desprendimiento directo de esa causa donde también está acusado Lázaro Báez.

Por ese campo, ubicado entre José Ignacio y La Barra. se pagaron USD 14 millones. De la operación participaron varias sociedades y testaferros de Báez para intentar ocultar a los verdaderos dueños.

El campo El Entrevero

Cuando Fariña estaba detenido por el allanamiento en la financiera, el fiscal Córdoba pidió ante el Tribunal Oral Federal 4 que cumpla con la pena de 3 años y 6 meses que le impuso la Cámara de Casación en “la ruta del dinero K”. “Si cotejamos las constancias del legajo, se advierte que el trabajo formal que Fariña manifestó y que el Juez tomó como indicio suficiente de resocialización no condicen con lo ahora incorporado, en tanto se trata de actividades clandestinas incompatibles con una reinserción social o laboral en el ámbito profesional por parte del nombrado, además de llevarse a cabo en el mismo plano ilegal que aquellas por las que se encuentra condenado”, sostuvo en noviembre pasado.

Fariña actualmente está cumpliendo con arresto domiciliario en su casa y tiene que usar una tobillera con GPS.

Su detención ocurrió el 15 de noviembre, cuando agentes de la Policía Federal y la Aduana llegaron hasta la financiera ubicada en Juramento 1465 para concretar un allanamiento ordenado por la Justicia. El arrepentido había entrado al edificio apenas 15 minutos antes. El dato lo reveló una empleada de seguridad que declaró como testigo. Esa mujer también aseguró que Fariña empezó a frecuentar el lugar tres semanas antes.

En su declaración ante el juez Pablo Yadarola, Fariña aseguró que fue al lugar “seis o siete veces” y destacó que siempre entró caminando, dando a entender que nunca podría haber movilizado bolsos o valijas con dinero. “Cambié unos pesos de mi suegra”, fue una de las frases salientes de esa declaración.

Fariña al ser detenido luego del allanamiento a una financiera en Belgrano (Franco Fafasuli)

Recuperado del impacto que tuvo ese episodio, Fariña pidió ampliar su indagatoria en el juicio por la compra del campo. Y le apuntó al fiscal. “Quiero dejar bien claro que yo no recuso al fiscal con el primer dictamen en contra. El fiscal hizo al menos diez dictámenes y recursos que demuestran el fundado temor de pérdida de objetividad y ecuanimidad. Es la sumatoria. Yo no espere el primer recurso o dictamen en contra mía para recusar. No es una cuestión de disidencia”, explicó.

La audiencia estuvo cargada de tensión. “Chau marica”, lanzó Maximiliano Acosta cuando se retiraban de la sala de audiencias. La tensión se respiraba en el aire.

Acosta es un desarrollador inmobiliario que conoció a Fariña y terminó siendo uno de los testigos de su casamiento con Karina Jelinek. Cuando tuvo que declarar, dijo que se enteró que Báez estaba detrás del negocio recién a fines de 2011, cuando ya había sido corrido. “El nombre de Lázaro Báez apareció después que me sacaron. En el tiempo que yo estuve no existía”, aseguró en su indagatoria. “Nunca lo vi, ni lo conocí”, insistió ante el interrogatorio del defensor del empresario K.

En la audiencia de esta mañana, Acosta recibió un duro revés cuando una testigo declaró que le vendió un terreno a Fariña en 200 mil dólares, aunque finalmente se pagaron 320 mil. ¿Dónde quedó la diferencia? Todas las miradas apuntaron al desarrollador y al escribano que intervino en esa operación.

Con la declaración de Fariña, el juicio entró en la recta final. Para marzo están previstos los alegatos. Y un mes después habría sentencia.