La indignación de Cinthia Fernández con el colegio al que van sus hijas: “Encima te mandan tarea”

Cinthia Fernandez se queja de las exigencias de la escuela de sus hijas

En las últimas horas, Cinthia Fernández no pudo evitar la indignación y decidió hacerla pública luego de vivir una situación en el colegio de sus hijas. La bailarina es mamá de Charis, Bella y Francesca, fruto de su relación con Matías Defederico, y compartió un video relacionado a las chicas que no tardó en hacerse viral.

La mediática se filmó en modo selfie y publicó en su cuenta de Instagram el material apuntando al colegio al que asisten las tres menores. El motivo de su enojo fue porque “les dieron lecturas de verano obligatorias” y les pidieron que sí o sí conozcan a Sherlock Holmes.

“Una semana faltaron y ya tienen dos pruebas. Estoy indignada, mandé una nota porque no puedo creerlo, están ocho horas en el colegio y las maestras encima te mandan tarea porque ellas no llegan con el tiempo de hacer lo que tenían que hacer en el programa”, comenzó diciendo Cinthia, muy molesta con la situación.

“Te clavan un domingo haciendo tarea y no me parece. ¿Por qué hacen eso? si están ocho horas en el colegio”, se preguntó. “Les toman prueba de la lectura de verano que tiene como 120 páginas cada libro, uno en inglés y otro en castellano. Encima le mandaron Sherlock Holmes en inglés ¿no había algo más divertido?”. Las palabras de Fernández abrieron un improvisado debate en redes y muchas madres se mostraron a favor de su postura y otras en desacuerdo.

Cinthia Fernández es una madre súper presente y a través de sus redes sociales muestra el día a día con las menores

Si bien es común que Cinthia utilice sus redes sociales para visibilizar este tipo de enojos, también se destaca por su contenido ocurrente y creativo que la posicionan como una de las influencers más destacadas. Su cuenta es un vehículo para generar auspiciantes de diferentes marcas, y esto finalmente le resulta muy satisfactorio para su economía familiar. Y también cada tanto comete algunos deslices, que forman parte de la dinámica con sus seguidores.

La bailarina sube todo tipo de historias, desde tutoriales para aprender a maquillarse o para presentar su rutina diaria de entrenamiento, hasta escenas cotidianas donde participan con sus hijas que realmente encontraron en las redes una diversión más.

Cinthia Fernández mostró el cambio de look de sus hijas y enfrentó las críticas por teñirles el pelo

Hace unas semanas, por ejemplo, publicó unas imágenes de sus hijas con nuevo look y salió a la carga por los cuestionamientos que recibió por la decisión de las nenas de teñirse el pelo de rubio. “Pasándola muy mal. ¿En qué momento sucedió esto?”, se preguntó, divertida junto a una foto de las mellizas en la peluquería, mientras les lavaban el pelo antes de pasar por el sillón para el corte y el color.

“Lo peor es que ya me agarran el teléfono y hablan con Leo Leiva directo”, puso, en las stories mientras replicaba el audio que sus hijas le dejaron al peluquero. “Hola, Leo. ¿Cómo estás? Queríamos irnos a cortar el pelo y teñirnos”, comenta una de las mellizas. “¿Vos tenés piojos?”, se escucha a Cinthia “pinchándola”. “Yo no”, responde con ternura la otra. “Ah re. Vos no tenés piojos, no te tirás pedos”, remata la otra, desafiante con su hermana.

Cinthia Fernández mostró el cambio de look de sus hijas

“Cambio de look para las 4. Sagradas manos las de Leo Leiva, te amamos tío genio. Sos el 1″, empezó poniendo y luego le contestó a todos aquellos que cuestionaron su decisión. “Primero: el que rompa los huevos con que teñí a las nenas… Sí, se tiñeron y cortaron el pelo por decisión propia autorizada por esta pésima madre que soy”, ironizó.

“Segundo: no toca ningún producto la raíz y además de eso utilizan otros productos distintos a los adultos”, explicó, sobre el método que usaron para proteger la cabellera de las nenas. “Tercero, el que venga con el libro de maestra/o ciruela criticando, lo bloqueo. Acá abajo solo se deja amor”, enfatizó, mientras cerraba el posteo con un “¿les gustó?”.