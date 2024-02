Cinthia Fernández y Matías Defederico, un amor que terminó en la Justicia

Cinthia Fernández llegó a un acuerdo con Matías Defederico

“El amor después del amor, y un destino marcado, el desamor... Se conocieron por amigos en común, Cinthia Fernández fue a cenar con una amiga, la ex vedette Tamara Alves, y su novio, el futbolista Patricio Toranzo, quien había invitado a Matías Defederico, ex compañero suyo en Huracán. Apenas se conocieron “no pegamos onda” confesó la bailarina. Pero el amor, es a veces caprichoso, y empezaron a verse más seguido. Se divertían en cada uno de los encuentros, y la historia que había comenzado extraña, dio un giro, los dos se empezaron a gustar más y más.

Se los vio juntos por primera vez en Villa Carlos Paz donde ella trabajaba con Flavio Mendoza, y él se había tomado unos días del entrenamiento de Independiente. El tiempo fue pasando como un torbellino, con todos los condimentos: celos, pasiones, la llegada de las gemelas Charis y Bella, el casamiento, los viajes que debieron afrontar por los pases del jugador, la llegada de la pequeña Francesca, hasta que un día se desató la tormenta y el matrimonio se quebró.

Cinthia Fernandez Matias Defederico casamiento

La relación se volvió tortuosa, conflictiva, sin diálogo, y solo quedaba un carril para transitar, el desamor. Fue el inicio de los reproches, de las cuentas sin pagar, de las cuotas alimentarias que él debía asumir, las niñas que vivían en el medio del conflicto, y una mamá como Cinthia que cuidó como una leona. Pasaron muchos años con abogados para las dos partes, cartas documento, fiscales, más abogados... pero hoy después de siete años de conflicto, hoy Cinthia asegura “la tortura terminó”.

Después de seis años de peleas en programas de televisión y en Tribunales, por el pago de los alimentos de Charis, Bella y Francesca, las tres hijas que tienen en común, Cinthia Fernández y Matías Defederico llegaron a un acuerdo. Los abogados de ambas partes acordaron cómo el exjugador de fútbol saldará la deuda que tiene con las menores y la disputa habría llegado a su fin. La mediática estuvo de invitada en El Diario de Mariana (América) y junto a su abogado Roberto Castillo dio algunos detalles del acuerdo al que llegó con su exmarido, con quien está enfrentada desde que se separaron.

Según explicó el letrado, la casa en la que actualmente viven Cinthia y las nenas era un 50% de ella y la otra mitad, de Defederico. Ahora, él le cedería su porcentaje a su ex para de esta manera saldar la deuda millonaria que tiene por los alimentos de las tres menores. “Hay una deuda de alimentos por ejecutar y lo que Matías plantea es que no tiene liquidez. Lo que nosotros proponemos es compensar. Ambos progenitores le deben alimentos a sus hijas, Cinthia hoy puede porque tiene trabajo y liquidez para afrontar los gastos de educación y de salud, entonces Matías cede lo que le corresponde a él de la vivienda”, dijo el abogado.

A partir de este acuerdo entre las partes, de ahora en adelante Cinthia se hará responsable de mantener a las niñas hasta la mayoría de edad de cada una de ellas -las gemelas Charis y Bella tienen 10 años, mientras que Francesca tiene 9-. Y de esta manera, Defederico saldaría sus deudas. “Es lo que vengo haciendo, pero esto es como un seguro para mis nenas. Esto ya lo propuse hace mucho tiempo y no se dio”, dijo Cinthia al respecto.

Cinthia Fernández y sus hijas

“Se termina una tortura que hubiese durado hasta la mayoría de edad de las nenas”, expresó Fernández. “Ya no tengo ganas de seguir peleando. Ya está, es lo que quería y por lo que luché muchísimos años”, agregó a continuación como para ir poniéndole fin a un enfrentamiento que duró muchos años y tuvo su correlato mediático en paralelo a su costado legal. “Hay una dualidad en mí, porque él se comportó bien ahora. Entonces es complicado. No puedo hablar mal porque mi problema era que no pagaba lo que correspondía por las chicas. Pero está bueno que la Justicia siente un precedente y le dé herramientas a los abogados para arreglar estas cosas. Fue mérito de ellos dos (dijo en relación a los abogados de las partes), de sentarse a hablar”, dijo después en diálogo con el panel del programa conducido por Mariana Fabbiani.

Luego la ex vedette, reveló cómo fue la última vez que lo encontró a Matías. “A veces lo veo cuando hay cosas de las nenas, por ejemplo la última fue cuando las fueron a probar en River. Son unas bestias, cómo juegan. Fui yo sola la primera vez y él quiso ir después. Creo que vino a buscar a las nenas”, recordó Cinthia. Y luego cerró con humor: “Es mi karma que jueguen al fútbol”.