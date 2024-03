Cinthia Fernández mostró el cambio de look de sus mellizas de 10 años y enfrentó las críticas por teñirles el pelo: “Mis hijas ya crecieron”

Cinthia Fernández mostró el cambio de look de sus hijas y enfrentó las críticas por teñirles el pelo. (Instagram)

Herederas de la personalidad de su mamá, las hijas de Cinthia Fernández saben lo que quieren y no dudaron en pedirle a la mediática un cambio de look. Y el deseo se les cumplió. A través de su cuenta de Instagram la bailarina compartió la flamante imagen de Charis y Bella, además de Francesca, y salió a la carga por los cuestionamientos que recibió por la decisión de las nenas de teñirse el pelo de rubio.

Te puede interesar: Cinthia Fernández y Matías Defederico, un amor que terminó en la Justicia

La expareja de Matías Defederico siguió desde sus redes el paso a paso del deseo de sus hijas de cambiarse el color de pelo. “Pasándola muy mal. ¿En qué momento sucedió esto?”, se preguntó, divertida junto a foto de las mellizas en la peluquería, mientras les lavaban el pelo antes de pasar por el sillón para el corte y el color.

“Parece una escena de Esperando la carroza. No hay retorno de esto. Créanme, se van a sorprender con el cambio, del cual no tuve opción a opinar. Ya crecieron”, aseguró Cinthia, quienes vive compartiendo en sus redes sociales el día a día de sus nenas, sus peleas y juegos, la relación especial que tienen con su hermana menor, Francesca, y sobre todo las características que tienen.

Las hijas de Cinthia Fernández se tiñeron el pelo y la mediática salió al cruce de las de críticas. (Instagram)

“Lo peor es que ya me agarran el teléfono y hablan con Leo Leiva directo”, puso, en las stories mientras replicaba el audio que sus hijas le dejaron al peluquero. “Hola, Leo. ¿Cómo estás? Queríamos irnos a cortar el pelo y teñirnos”, comenta una de las mellizas. “¿Vos tenés piojos?”, se escucha Cinthia, “pinchándola”. “Yo no”, responde con ternura la otra. “Ah re. Vos no tenés piojos, no te tirás pedos”, remata la hora, desafiante e con su hermana.

Consiente del aluvión de críticas y cuestionamientos que se le podían venir, Cinthia Fernández mostró el antes y después de los looks de sus hijas, las mellizas fueron directo a una melena rubia y corta mientras que la más chica prefirió unos reflejos, e hizo un descargo contando la decisión de sus tres niñas.

“Cambio de look para las 4. Sagradas manos las de Leo Leiva, te amamos tío genio. Sos el 1″, empezó poniendo para enviar lo que llamó un “mensaje para los haters”. “Primero: el que rompa los huevos con que teñí a las nenas… Sí, se tiñeron y cortaron el pelo por decisión propia autorizada por esta pésima madre que soy”, ironizó.

“Segundo: no toca ningún producto la raíz y además de eso utilizan otros productos distintos a los adultos”, explicó, sobre el método que usaron para proteger la cabellera de las nenas. “Tercero, el que venga con el libro de maestra/o ciruela criticando, lo bloqueo. Acá abajo solo se deja amor”, enfatizó, mientras cerraba el posteo con un “¿les gustó?”.

Charis, Bella y Francesca quedaron en el medio de la batalla judicial que venía manteniendo Cinthia Fernández con su exmarido, disputa por el pago de alimentos que no era ajena a la televisión donde se lanzaban graves acusaciones. Fue la semana pasada que tras seis años lograron un poco de paz.

Los abogados respectivos del exfutbolista y la panelista acordaron que Defederico saldará la deuda que tiene con las menores y la disputa habría llegado a su fin. Invitada a El Diario de Mariana (América), contó algunos detalles del acuerdo al que llegó con su exmarido.

“Hay una deuda de alimentos por ejecutar y lo que Matías plantea es que no tiene liquidez. Lo que nosotros proponemos es compensar. Ambos progenitores le deben alimentos a sus hijas, Cinthia hoy puede porque tiene trabajo y liquidez para afrontar los gastos de educación y de salud, entonces Matías cede lo que le corresponde a él de la vivienda”, explicó el abogado.