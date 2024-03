Santiago del Moro contó que GH prepara una sorpresa para esta noche y que habrá un ingreso inesperado

Sorpresa en GH: Santiago del Moro habló en su programa de radio (Audio: La 100)

A medida que pasan las semanas, la casa de Gran Hermano va mutando. A la salida de cada domingo de un nuevo participante, se les sumó el repechaje primero y luego la llegada de nuevos jugadores, lo que desestabilizó al grupo inicial, quiénes ya llevan tres meses de aislamiento y convivencia. El último domingo fue el turno de despedir a uno de sus compañeros y la final quedó entre Sabrina y Catalina, ambas reingresantes al juego, después de que Nicolás, Bautista y Joel, en ese orden, obtuvieron los porcentajes más bajos. Fuera de placa los varones, todo quedó en un frente a frente de las jugadoras. En más de una oportunidad tuvieron peleas y el clima se notaba bastante tenso.

Durante la gala de eliminación del domingo, el conductor del reality anticipó un nuevo sobre dorado pero aunque prometió que contaría lo que contenía adentro, terminó el programa sin hacerlo. En su lugar, se vio una nueva expulsión y así seguimos el proceso hasta que Sabrina quedó fuera de casa.

Sin embargo, en la mañana de este lunes, Del Moro mostró en sus historias de Instagram qué había dentro del sobre: una sorpresa para los chicos y para los seguidores del juego. Es que en el programa de este lunes, a las 22.30 horas, dos personajes de la emisión anterior harán el ingreso a la casa, así como hace unas semanas lo hizo Romina Urigh.

Esta vez será el turno de Daniela Celis y Thiago Medina, quienes presentarán a sus gemelas de poco más de un mes, Aimé y Laia, cuyos rostros aún no se conocen. Si bien sus padres suben fotos y videos de ambas, nunca habían mostrado sus caritas... hasta hoy que harán su presentación oficial en la misma casa en la que se conocieron sus padres.

“Hoy se cumplen tres meses y van a ir Daniela y Thiago para presentar a Aimé y Laia, pero lo lindo es que van a entrar a la casa si Dios quiere la parejita y las nenas, y van a ir al televisor a donde se van a dar el primer beso. ¿Se acuerdan que yo ese día les dije ´pico, pico´ pensando que se iban a dar un piquito de onda y casi queda embarazada ahí? Bueno, ellos van a ir esta noche a recorrer toda la casa, a besarse con las bebés y van a entrar de manera especial. Vamos a congelar la casa para que entren ellos”, explicó Del Moro en su ciclo radial El Club del Moro.

Sabrina tuvo un fuerte encontronazo con Furia tras quedar eliminada

Todo comenzó el domingo por la noche, cuando Santiago del Moro anunció que Sabrina era la nueva eliminada y Juliana arrancó a festejar, fiel a su estilo entre insultos. “¡Te vas, la conch… de su madre!”, arrojó, desbordada de felicidad. “Sé más respetuosa porque ‘esta’ no soy”, le gritó la rubia, mientras abrazaba a sus compañeros y Furia se marchaba a su habitación para continuar con su celebración.

Ya a solas, la participante más polémica agradeció a la gente por eliminar a quien, desde el principio fue una de sus “enemigas”. “¿Yo tengo que ser respetuosa cuando me dijeron de todo y me la vengo bancando como una champion?”, lanzó, mirando a las cámaras en un descargo clásico de ella. “Gracias de corazón. Me banqué que me digan violenta, golpeadora, hija de put…, mala persona. ¡Gracias, loco! Es increíble lo que son”, expresó, feliz. en complicidad con sus fanáticos, los furiosos.