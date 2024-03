Sabrina tuvo un fuerte encontronazo con Furia tras quedar eliminada de GH

Sabrina quedó eliminada de GH y se molestó con el festejo de Furia: “Sé más respetuosa”

Fue corta la estadía de Sabrina Cortéz en Gran Hermano 2023, pero después de su breve paso su salida no fue en silencio. Por el contrario, justo cuando Santiago del Moro anunció que ella era la nueva eliminada del reality show, los festejos de Furia consiguieron que tengan un cortocircuito.

Te puede interesar: Furia enloqueció en vivo con el ingreso de Mauro, el nuevo participante de GH

La definición quedó entre la modelo y Catalina Gorostidi, otra de las reingresantes al juego, después de que Nicolás, Bautista y Joel, en ese orden, obtuvieron los porcentajes más bajos. Fuera de placa los varones, todo quedó en un frente a frente de las jugadoras. En más de una oportunidad tuvieron peleas y este mano a mano quedó del lado de la amiga íntima de Juliana.

Cuando Santiago del Moro dio el nombre de Sabrina, Juliana arrancó a festejar, fiel a su estilo entre insultos. “¡Te vas, la conch… de su madre!”, arrojó, desbordada de felicidad. “Sé más respetuosa porque ‘esta’ no soy”, le gritó la rubia, mientras abrazaba a sus compañeros y Furia se marchaba a su habitación para continuar con su celebración.

Ya a solas, la participante más polémica agradeció a la gente por eliminar a quien, desde el principio fue una de sus “enemigas”. “¿Yo tengo que ser respetuosa cuando me dijeron de todo y me la vengo bancando como una champion?”, lanzó, mirando a las cámaras en un descargo clásico de ella. “Gracias de corazón. Me banqué que me digan violenta, golpeadora, hija de put…, mala persona. ¡Gracias, loco! Es increíble lo que son”, expresó, feliz.

Te puede interesar: Gran Hermano: quiénes son los cinco nuevo jugadores que entraron a revolucionar la casa

No se había cumplido ni una semana del reingreso de Sabrina al juego, quien sorprendió a sus compañeros ingresando junto a Denisse gracias al “Golden ticket” que entregó la producción para las dos participantes que se quedaron en la puerta de entrar en el repechaje. Vestida con un atuendo de capucha con brillos y lentes, la vuelta de la mendocina dejó impactados a otros en la casa por su llamativo look. “Parece Lady Gaga”, la comparó Emmanuel Vich.

En una entrevista con el Pollo Álvarez, previa a su vuelta a la casa, Sabrina había contado que desde hacía más de dos meses no tenía intimidad con nadie. “Hace 70 días que no tengo sexo”, confesó en Casino Resort, el ciclo de entrevistas que tiene el animador en Infobae.

El festejo de Furia tras la eliminación de Sabrina de Gran Hermano 2023. (GH, Telefe)

En la misma nota contó cómo había quedado la relación con Brian Fernández, quien era su pareja y terminó rompiendo con ella cuando vio el encuentro íntimo que tuvo ella bajo las sábanas con Alan Simone, su excompañero.

Te puede interesar: Agostina de GH fue rotunda cuando le preguntaron si volvería al reality: “Tenés que ser muy fuerte”

“Yo salí de la casa ya diciéndolo que no sabía cómo había tomado Brian todas las cosas que venían pasando porque a mí se me notaba que estábamos mucho tiempo juntos con Alan. Pero que más allá de la decisión que tenga él, yo también tenía que poner muchos papeles sobre la mesa para con esa relación. No es que yo le iba a decir: ‘Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿qué te pasó?’ Yo sentía que yo también tenía que plantear cosas”, reveló.

“Yo agarré mi celular como a los tres días porque una vez que salís de la casa tenés que seguir unos días más aislado. Sí pude llamar a mi mamá y ahí me enteré un montón de cosas. Fue un kilombo familiar por detrás tremendo. Llegó creo que el finde y nos juntamos a hablar, una charla amena para aclarar cómo estaban las cosas y bueno estamos separados”, confió.