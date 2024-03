Rolando Barbano habló por primera vez de su relación con Marina Calabró: “A ella la admiro”

Rolando Barbano confirmó su relación con Marina Calabró (Video América)

Luego de que Marina Calabró confirmara su relación con Rolando Barbano, todas las miradas del ambiente se posaron sobre el especialista en policiales. Fiel a su estilo, el periodista intentó mantener el bajo perfil, aunque deslizó detalles de su vínculo y hasta halagó su pareja.

“Me podés felicitar por todo lo que vos quieras, por mi moto, mi carrera, por mi vida”, comenzó hablando Barbano en un tono irónico en una charla con LAM (América). Luego, al ser consultado por la charla que tuvieron este martes Yanina Latorre y Calabró en el pase de sus programas radiales, el periodista respondió: “Escucho siempre a Yanina con Marina, ayer la escuché, te diría que creo que no me perdí ninguno de sus pases. No estoy en modo pareja, digo que soy un fiel oyente”.

Desde que comenzaron su relación, Barbano y Calabró mantienen un especial ida y vuelta, diálogo que se mantiene en muchas circunstancias. Una de ellas es cuando la politóloga está en su pase radial con la angelita. “No es la primera vez que le escribo. Siempre lo hago (a Marina) cuando está en el pase. De hecho me dice no me escribas a mi, escribile a Yanina, pero yo a Yanina no le escribo porque me da pánico. Le escribo ahí porque a veces me da gracia lo que están hablando, le aporto algo, algún comentario”, dijo el especialista en policiales al referirse al momento en que su pareja blanqueó el romance.

Luego, al ser consultado si estaba de novio, Barbano buscó evitar la pregunta, aunque no dejó de lado sus emociones: “No me gustan las etiquetas. Soy un ser sintiente de toda la vida, estoy muy bueno ahora, estoy contento. Me divierte que Yanina y Marina generen temas de conversación en el pase. Ellas sabían que iba a tener mucho rebote todo lo que pasara en el pase. Siempre le juego con eso a Marina”.

En un intento por ir más allá, el movilero le preguntó al periodista: “¿Apostarías a la convivencia?”. Entre risas, Barbano devolvió: “Qué rápido todo, más rápido que mi moto. No sé, no me he planteado nada por el estilo. No tengo una postura tomada, he tenido relaciones en convivencia y otras no. No tengo un dogma que te digo ‘no conviviría o si’. Ahora vivo solo, por ejemplo. Yo no hablo con toda mi familia. En los temas de mi intimidad son bastante receloso. Estoy bien y no quiero que quede mal. No estoy desmintiendo nada”.

Después, el especialista en policiales habló de sus sentimientos hacia su pareja y, en su estilo, halagó a la politóloga: “Marina es mi compañera acá en la radio, la admiro, se lo digo siempre. Me parece una excelente periodista, de las mejores periodistas de la argentina por robo. Referente en lo suyo y capaz de trabajar en cualquier rama del periodismo, eso es lo que me parece más extraordinario. Es muy inteligente, tiene muy buen sentido del humor, es divertida, súper culta, súper informada”.

Para cerrar, el movilero le consultó a Barbano si estaba enamorado. Con una amplia sonrisa, el periodista expresó que tenía que irse y cerró el móvil. Es que este martes, después de tantas especulaciones, la periodista blanqueó su relación. La noticia fue confirmada por Yanina Latorre, durante el último programa de LAM (América), quien contó los detalles de una charla que tuvo con la politóloga en el pase de sus programas de radio en El Observador.

Latorre buscaba investigar cómo se trasladaba Calabró cuando se veía con Barbano. “Yo me imaginé que con lo vaga que es ella también iba a querer. ‘No, a mi me da miedo que otro maneje, me mareo’. Todo le pasa, que atrás no puede ir”, contaba la columnista cuando fue interrumpida por Ángel de Brito, quien disparó: “¿Y va en la moto? Ahí perdió todos los miedos, se agarró de la barba”.

En medio de las risas, Yanina siguió con el detalle de la anécdota: “Digo, bueno, ‘no te gusta que te lleven en auto, ¿y si te llevan en moto?’ Los ojitos…(haciendo referencia a cómo le brillaron en ese momento)’”. Ante la pregunta, la politóloga respondió que aunque la panelista no pueda creerlo, ella nunca se subió a una moto. Esto encendió las sospechas en la periodista, ya que es conocido que el especialista en policiales muchas veces viaja en su moto.

Fue entonces cuando Latorre consultó si Barbano tenía auto. Ante la respuesta positiva, Latorre apuntó: “¿Sos a la antigua que te tiene que llevar y traer o vas sola?”. A lo que Calabró expresó: “Ay no, para eso soy moderna”. Al ver este panorama, Yanina reveló cómo le decía ella a Calabró al ver su comportamiento con Barbano: “Yo siempre le digo que es muy p…. Porque con lo vaga que sos, no hacés nada, flor de p…en la cama. El tipo está muerto. Ahí ella mira sola el monitor y dice ‘Rolando, no me mandes más mensajes, las quejas son con Yanina’. Ay te blanqueste”.