Marina Calabró rompió el silencio y habló de su relación con Rolando Barbano

Marina Calabro blanqueo su romance con Rolando Barbano (Video America)

Después de tantas especulaciones, mensajes claves y secretos, Marina Calabaró dio detalles de su relación con Rolando Barbano. Tras meses de sospechas, la politóloga rompió el silencio y se refirió al vínculo sentimental que lo une con el especialista en policiales.

La noticia fue confirmada por Yanina Latorre, durante el último programa de LAM (América), quien contó los detalles de una charla que tuvo con la politóloga en el pase de sus programas de radio en El Observador. “Me costó, fue en medio de una de mis anécdotas. Voy contándole cosas, yo la voy buscando. Comencé diciéndole que mi sueño era tener un chofer”, dijo la panelista al relatar cómo había iniciado la charla entre ella y Calabró.

Con su sello característico, Latorre buscaba investigar cómo se trasladaba Calabró cuando se veía con Barbano. “Yo me imaginé que con lo vaga que es ella también iba a querer. ‘No, a mi me da miedo que otro maneje, me mareo’. Todo le pasa, que atrás no puede ir”, contaba la columnista cuando fue interrumpida por Ángel de Brito, quien disparó: “¿Y va en la moto? Ahí perdió todos los miedos, se agarró de la barba”.

Marina Calabró confesó si está enamorada

En medio de las risas, Yanina siguió con el detalle de la anécdota: “Digo, bueno, ‘no te gusta que te lleven en auto, ¿y si te llevan en moto?’ Los ojitos…(haciendo referencia a cómo le brillaron en ese momento)’”. Ante la pregunta, la politóloga respondió que aunque la panelista no pueda creerlo, ella nunca se subió a una moto. Esto encendió las sospechas en la periodista, ya que es conocido que el especialista en policiales muchas veces viaja en su moto.

Fue entonces cuando Latorre decidió dar la puntada final y consultó si Barbano tenía auto. Ante la respuesta positiva, Latorre apuntó: “¿Sos a la antigua que te tiene que llevar y traer o vas sola?”. A lo que Calabró expresó: “Ay no, para eso soy moderna”. Al ver este panorama, Latorre reveló cómo le decía ella a Calabró al ver su comportamiento con Barbano: “Yo siempre le digo que es muy p…. Porque con lo vaga que sos, no hacés nada, flor de p…en la cama. El tipo está muerto. Ahí ella mira sola el monitor y dice ‘Rolando, no me mandes más mensajes, las quejas son con Yanina’. Ay te blanqueste”.

Con la politóloga ya casi admitiendo la situación, Latorre dio detalles de la charla en privado que tuvieron fuera del aire: “Después me mostró los mensajes, a Rolando le molesta que yo le diga p…después le dije así dos horas. Entonces le pregunté a Barbano si prefería que le diga p…o pel…y eligió la segunda. Y terminamos ahí”.

Marina Calabro habló de su relación con Rolando Barbano

Días atrás, Calabró había dado detalles de un tierno gesto que había tenido Barbano con ella. El mismo delataba, en parte, el vínculo amoroso que ambos mantenían. Todo se dio cuando el especialista en espectáculos viajó a la Costa Atlántica y, a su regreso a CABA, pasó por Mar del Plata a comprar los famosos alfajores de sal marina de una reconocida marca de golosinas.

“Los de sal solo se venden en la costa”, comenzó comentando Calabró en su pase con Yanina Latorre en El Observador. “Rolando te vas ya a Mar del Plata y nos traes dos alfajores. Escuchame qué te dije yo cuando empezaste a trabajar con Lanata. Que quién iba a ser tu mejor compañero y te iba ayudar con las columnas”, le devolvió la angelita. Sin dudar, la hermana de Iliana respondió: “Rolando Barbano”.

A lo que Latorre le repreguntó: “¿Y no fue así?”. “Fue así”, cerró Calabró sobre el presagio que había tenido su compañera. Luego, ambas continuaron con el debate del alfajor del verano, el cual causó furor en la Costa Argentina. ”¿Están solamente en Mar del Plata? ¿Y vos como lo comiste ayer?. Estoy indignada ahora quiero el alfajor. ¿De dónde lo sacaste? ¿Te lo regaló Rolando Barbano? Hija de p…”, disparó la panelista de espectáculos.

Algo sonrojada, e invadida por la risa, Marina explicó el viaje que había hecho su compañero y el esfuerzo que hizo por conseguirle la golosina: “Porque venía de la costa, de Villa Gesell”.