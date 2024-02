El tierno gesto de Rolando Barbano a Marina Calabró que volvió a encender los rumores de romance

El gesto de Rolando Barbano hacia Marina Calabro (Video El Observador)

A principio de año, los rumores de noviazgo entre Marina Calabró y Rolando Barbano comenzaron a sonar con mucha fuerza en el ambiente. Más aún con la confirmación que había hecho Iliana Calabró. Sin embargo, en aquel momento ninguno de los dos quiso confirmar la relación. Así las cosas, las semanas transcurrieron y el vínculo entre ambos siguió creciendo. Tal es así que recientemente la periodista contó un tierno gesto que el especialista en policiales tuvo hacia ella.

Con la llegada del verano y el aniversario por los 150 años de la ciudad de Mar del Plata, una reconocida marca de alfajores lanzó al mercado una variedad muy especial para celebrar este evento. Sin embargo, conseguirlo es muy difícil, ya que hasta el momento se vende únicamente en la Costa Argentina.

Conociendo el gusto de su compañera de trabajo, y con el objetivo de hacerle un llamativo regalo, Rolando Barbano le compró a la politóloga una caja completa de esas delicias tan requeridas en los últimos días.

Marina Calabró habló de los rumores de romance con Rolando Barbano y confesó si está enamorada

“Los de sal solo se venden en la costa”, comenzó comentando Calabró en su pase con Yanina Latorre en El Observador. “Rolando te vas ya a Mar del Plata y nos traes dos alfajores. Escuchame qué te dije yo cuando empezaste a trabajar con Lanata. Que quién iba a ser tu mejor compañero y te iba ayudar con las columnas”, le devolvió la angelita. Sin dudar, la hermana de Iliana respondió: “Rolando Barbano”.

A lo que Latorre le repreguntó: “¿Y no fue así?”. “Fue así”, cerró Calabró sobre el presagio que había tenido su compañera. Luego, ambas continuaron con el debate del alfajor del verano, el cual causó furor en la Costa Argentina.”¿Están solamente en Mar del Plata? ¿Y vos como lo comiste ayer?. Estoy indignada ahora quiero el alfajor. ¿De dónde lo sacaste? ¿Te lo regaló Rolando Barbano? Hija de p…”, disparó la panelista de espectáculos.

Algo sonrojada, e invadida por la risa, Marina explicó el viaje que había hecho su compañero y el esfuerzo que hizo por conseguirle la golosina: “Porque venía de la costa, de Villa Gesell”.

Rolando Barbano y Marina Calabró son compañeros de trabajo en el programa de Jorge Lanata

A comienzos de febrero, la politóloga habló de su situación sentimental. Con un tono amable y una leve risa, la comunicadora se refirió a los supuestos vínculos que la unen emocionalmente a su colega. “¿Estás sola Marina o estás saliendo con alguien?”, le consultó Catalina Dlugi en La Once Diez. “¡Ayyy!, primero lo va a saber Mía (su hija) y quiero ser prolija también en eso. No me gustaría que algo de mi se lo entere por un portal”, respondió de forma misteriosa, en aquel entonces, Calabró.

Tras un 2023 sentimentalmente difícil para Marina –en el que la periodista anunció su separación de Martín Albrecht, luego de 10 años de relación– ella está en busca de un nuevo amor. Así las cosas, los rumores de un romance comenzaron a escalar, a punto tal que su propia hermana, Iliana, confirmó el supuesto vínculo con el especialista en policiales.

“Leí por ahí que anda noviando, lo leí en los medios. Con Barbano”, expresó Iliana en Intrusos sorprendiendo a los propios periodistas. Y agregó que Rolando invitó a Marina a pasar Año Nuevo a Mar del Plata con ella y su madre, Coca, pero que su hermana se excusó afirmando que tenía otros planes. Aún así, la relación entre ambos siguió creciendo poco a poco.