Celeste Cid habló de su separación de Abril Sosa: “Nunca son fáciles los duelos”

Celeste Cid habló de su separación de Abril Sosa (Video: LAM, América)

En noviembre del año pasado trascendió que Celeste Cid se había separado de Miguel Abril Sosa tras siete meses de relación. Si bien ni la actriz ni el músico hasta el momento habían confirmado las versiones, esto quedó en evidencia a través de distintos gestos digitales, como algunas frases que ella subió a su cuenta de Instagram que referían a un desamor e incluso algo más directo como la actitud que tomó el exbaterista de Catupecu Machu al dejar de seguirla en esa red social y archivar todas las fotos que se había sacado con Cid.

Así las cosas, este martes Celeste fue abordada por un movilero de LAM (América) y por primera vez habló de manera directa de esta situación. “Vimos algunos posteos donde ponías cosas como: ‘El amor es como ir al supermercado, no hay que ir apurado a buscar cualquier cosa porque te llevás el paquete de arroz que no es el que querías’”, le planteó el cronista ante lo cual la actriz se rió dado que no era eso lo que había escrito de manera exacta. “Es verdad, no es mi frase, pero va por ahí... Bueno, igual está ahí todo explicado. Que a veces cuando tenemos hambre, o tenemos necesidades o lo que sea, llenamos y tapamos huecos en lugares donde no debería uno permanecer. La naturaleza humana, ¿no? Nos pasa a todos”, dijo ella.

“Abril...”, le mencionó simplemente el notero como pie para que desarrollara sobre esta situación. “No, pero te fuiste al año pasado. La vida va en vivo... Ao vivo”, bromeó ella, como dando a entender que era una separación ya superada. “Para mí es clave construir vínculos lindos y no necesariamente los vínculos se sostienen. También la cosa va mutando. Y si queda amor y buena onda entre las partes, es que hicimos las cosas bien entre las partes. Pero él vive en otro país... A veces va por esos lados”, agregó a continuación.

Celeste Cid

Entre esos tantos mensajes sin destinatario claro que publicó Celeste, una vez en sus historias de Instagram publicó una foto del libro El duelo, de Gabriel Rolón. En la página que se ve en la imagen, el reconocido psicólogo y escritor se refiere a los amores enfermizos y asegura que el amor “no justifica todo”. “La convicción de que el amor es algo maravilloso lleva a aceptar situaciones enfermizas y conductas patológicas”, escribe Rolón en la página en cuestión. Pero lo que más llamó la atención del caso es que Cid subrayó una frase muy puntual que dice: “No es cierto que todos los amores valgan la pena. Ningún amor puede tener como precio la dignidad”.

“Qué belleza leerte, Gabriel Rolón”, había escrito Celeste sobre la foto. “(Gabriel) Rolón es un capo y tiene una frase hermosa que dice: ‘No todos los amores merecen ser vividos’. Es duro, pero está bien saber retirarse. Porque ahí es donde las relaciones se conflictuan y hay que saber atravesarlas. Entonces, hay que saber frenar”, dijo ahora la actriz.

“Nunca son fáciles los duelos. Te obligan a estar puertas adentro y a transitarlos... Tengo 40 años así que aprendí a hacerme cargo de mis emociones y de no sacármelas de encima. Porque también hay algo de que cuando uno no se hace cargo de eso, se tiende a la repetición. Todo vuelve y es como decirte a vos mismo: ‘Che, hola, te estás haciendo la boluda, estás fingiendo demencia’. Entonces está bien. Pero me parece que cuando hay buenas intenciones, ya está, es una gran gran parte”, agregó al respecto.

Por otra parte, descartó de plano tener una relación con el actor Santiago Korovsky, rumor que había tomado forma la semana pasada. “Santiago es mi amigo, nada que ver. Nos cagamos de risa, fue muy gracioso. Es mi amigo...”, dijo.