El insólito cruce entre Diego Topa y Anto Pane en la fiesta de disfraces a la que asistieron Lali y Fito Páez

Anto Pane y Diego Topa se fotografiaron junto a la cantante Faraonika en el Baile de Disfraces de Alejandro Ros (Foto: Twitter)

El Baile de Disfraces que anualmente celebra el reconocido diseñador Alejandro Ros sigue dando de hablar. Es que el último domingo las redes sociales se vieron inundadas de videos que reflejaron el cruce performático y s&m que protagonizaron Lali Espósito y Fito Páez sobre el escenario de la discoteca Deseo, ubicada en el barrio porteño de Villa Ortúzar y sede de esta celebración. En las últimas horas, otra postal de la misma fiesta se volvió viral: nada menos que el insólito encuentro entre Diego Topa y Antonela Pane.

El animador infantil -disfrazado de explorador- y la creadora de contenido erótico -lookeada como Jessica Rabbit- se fotografiaron juntos y también acompañados por la cantante pop y performer conocida como Faraonika, quien lucía un cuello ortopédico. La foto no tardó en circular fuerte por las redes sociales dado lo bizarro del encuentro entre estas personalidades de perfiles aparentemente disímiles. Mientras que Pane y Faraonika compartieron la postal, en su cuenta de Instagram Topa optó por mostrarse en compañía de un grupo de amigos que se vistieron igual que él.

Diego Topa y amigos en el Baile de Disfraces organizado por Alejandro Ros (Foto: Instagram)

A fines del año pasado, Topa había sido noticia en las redes sociales por su supuesta muerte. Algo que el propio actor desmintió en diálogo con Teleshow. “Estoy vivo, me están escribiendo de todos lados. ¡Es la tercera vez que me pasa!”, señaló en aquel momento entre indignado y sorprendido, con la idea de llevar tranquilidad a sus seguidores.

Al otro lado del teléfono, la voz del animador no daba crédito por las versiones. Y sobre todo, porque no fue la primera vez que le ocurrió. “Apenas nació mi hija también me mataron”, señaló Topa que precisamente se encontraba en la celebración de Mitai, que finalizó una etapa de jardín de infantes y pasó a sala de cuatro. “Me llamó desesperada mi mamá, se preocupó un montón de gente. Es horrible todo esto”, lamentó el actor, sin dar crédito a tener que estar desmintiendo por tercera vez su propia muerte, aunque encontrándole el lado positivo al asunto. “Con estas cosas te das cuenta cuánta gente te quiere de verdad”.

El mal trago no alcanzó a arruinar la felicidad de Diego que ve crecer a su hija Mitai con amor e incredulidad y la acompaña en cada uno de sus pasos. La llegada de la niña le cumplió el sueño de ser padre y el conductor infantil suele compartir imágenes y videos de la pequeña, pero siempre cuidando de no mostrar su carita para protegerla. Como Dalma Maradona, Darío Barassi y otros famosos, Diego es de la idea de que cuando la niña crezca sea quien decida si quiere ser expuesta o no de manera pública.

Lali Espósito "disciplinó a latigazos" a Fito Páez en una fiesta de disfraces

El Baile de Disfraces edición Carnaval organizado por Ros trascendió a los medios luego de que se hicieran públicas las imágenes de Lali y Fito en plan sado. La cantante, vestida con una peluca negra con rulos, un vestido de charol corto de color rojo y botas hasta la rodilla en el mismo tono, apareció con un látigo en la mano y se subió encima del artista rosarino, quien se arrodilló en el piso. Simulando una escena de dominación, la actriz bailó con movimientos sensuales mientras con la otra mano sostenía el micrófono para cantar su canción “Disciplina”.

“De rodillas, pidiéndome una lección, sabes que dominarte es mi motivación. Al suelo y dame cien, quiero verte trabajar así. Y cuando no puedas más, tal vez te conceda piedad. Animate y verás cómo dopamina voy a liberar, cada fantasía, baby. Un aprendiz ejemplar Siempre te pide más. Disciplina”, entonó frente a los espectadores que los ovacionaron y estallaron al ver a los dos artistas divertirse sobre las tablas. Cuando Fito se puso de pie se dieron un beso en la boca para sellar la singular interpretación.