Del emotivo homenaje de Thiago PZK a Gustavo Cerati al amor de Pedro Rosemblat a Lali Espósito: así comenzó Cosquín Rock 2024

El aplauso enamorado de Pedro Rosemblat a Lali Espósito en la primera jornada del Cosquín Rock 2024 (Twitter)

Más de 45 mil personas se dieron cita en los seis escenarios que reunieron a los músicos más destacados en la primera jornada del Cosquín Rock 2024. La noche del sábado acompañó con su clima estival en la provincia de Córdoba a lo mejor de la música argentina. Allí, Divididos, Babasónicos, Skay, Airbag, Dillom y Lali Espósito brillaron ante un público que los ovacionó y cantó sus canciones desde las tribunas.

Uno de los momentos más emotivos de la noche, que rápidamente se volvió viral en redes, fue cuando Thiago PZK realizó un sentido homenaje para Gustavo Cerati. “Como estamos en el Cosquín Rock quiero hacer un homenaje a un artistazo, que no está con nosotros en este suelo pero que siempre va a estar en nuestro corazón. Voy a cantar “Crimen” de Gustavo Cerati para todos ustedes”, comenzó hablándole el rapero a sus fans que recibieron sus palabras entre ovaciones y gritos. De inmediato, sentado en una butaca, el freestyler entonó las primeras estrofas de una de las canciones más recordadas del artista, quien murió el 4 de septiembre de 2014 después de cuatro años de permanecer en coma producto de un accidente cerebrovascular. A los pocos segundos, Thiago le cedió el micrófono a la gente para que se pudieran escuchar las voces del público. Luego, visiblemente emocionado, el cantante cerró sus ojos y continuó. “¿Qué otra cosa puedo hacer?, si no olvido moriré, y otro crimen quedará sin resolver”, concluyó ante el aplauso de los fans.

El emotivo homenaje de Thiago PZK a Gustavo Cerati en la primera jornada de Cosquín Rock 2024 (Twitter)

Por su parte, otro de los shows que dio que hablar fue la primera presentación de Lali Espósito en el festival más federal del país. La artista se subió al escenario ante una multitud que aguardaba por su presencia y de inmediato estallaron las ovaciones de sus fans cuando cantó sus hits como ‘Obsesión’, ‘Disciplina’ y ‘2 son 3′. Sin embargo, la canción que rápidamente se volvió viral fue cuando la reina del pop local cambió la letra de “Quiénes son?” y apuntó directamente contra las críticas que había recibido hace unas semanas atrás: “Que si vivo del Estado”. “Son una banda viendo este show, no lo puedo creer, con los artistas que hay esta noche, gracias por este interés, por bancar en todas. Este es un show muy especial para mí porque obviamente cumplo un sueño como artista de estar en semejante evento. Era impensado, porque en mi primer disco dije, en la puta vida voy a tocar en el Cosquín Rock”, comenzó diciendo Lali.

Acto seguido, la exCasi Ángeles continuó con sus palabras hacia la gente. “Y acá estamos, pero esto es gracias a su cariño, a su empuje, a que me comprenden. Como siempre digo todo lo que le sucede a un artista es una cuestión colectiva, no depende solo del artista. Pensé un montón qué decir, ustedes entienden el contexto. Esta fiesta que somos los argentinos, esta unión que genera el arte, la música, la cultura, nadie nos la va a sacar jamás. Depende de nosotros y de ustedes, de acompañar y defender. Esta canción es para los mentirosos, los giles, las malas personas, los antipatria y todos”, expresó ante las ovaciones de sus fans. Y hubo uno en particular que llamó la atención de sus seguidores, el aplauso emocionado de Pedro Rosemblat, su flamante pareja. El periodista, quien llegó al escenario Montaña junto a la íntima amiga de su novia, la actriz Cande Vetrano, no dejó de mirarla ni de aplaudirla ubicado entre el público. Con una sonrisa y una mirada que demostraba la pasión que siente por la artista, el conductor disfrutó de la velada. Desde que blanquearon su romance, hace apenas unos días, no se separaron más, Juntos, compartieron unas fotos de unas minivacaciones en la playa, para dar por confirmado su amor públicamente.