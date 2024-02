El video inédito de Lali Espósito y Pedro Rosemblat bailando en una fiesta

El video de Lali y Pedro bailando en una fiesta

Arrancó el 2024 y el amor llegó para algunas figuras del espectáculo. En este caso, después de que se instalaran las versiones de romance y de que fueran vistos varias veces juntos en público, finalmente Lali Espósito confirmó su relación con el periodista Pedro Rosemblat. La cantante compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotos de ambos compartiendo unas mini vacaciones en la playa.

En las últimas horas, Teleshow obtuvo un inédito video de la pareja bailando y mostrándose muy juntos antes de oficializar su romance públicamente. “Era un evento privado, en el que ella era la invitada y decidió ir en compañía del periodista“, confiaron allegados al festejo.

En el video en cuestión se puede ver a Lali y Pedro muy cariñosos bailando al ritmo de “Suavemente”, clásico tema del cantante Elvis Crespo. La pareja ya se muestra en público sin problemas y celebra su relación. Testigos de La situación le confirmaron a Infobae que se los vio “muy relajados, con mucha complicidad y se nota que están súper enamorados”.

Las fotos del blanqueo

La cantante compartió las primeras fotos junto a su novio

Una de las imágenes que publicó la actriz muestra a Rosemblat con el torso desnudo, mientras condimenta el almuerzo. Sin embargo, todas las fotos no fueron sacadas por la cantante, ya que en una de ellas la cámara la sostenía el conductor. Parado desde la puerta de la cocina, el comunicador enfocaba a la artista. Con pantuflas negras en sus pies, y un camisón celeste, Lali se disponía a lavar una olla. Al ser sorprendida, ella la levantó con su mano derecha y sonrió.

Entre tanta paz y tranquilidad, la pareja también vivió momentos románticos en la playa. Así lo mostraron en el conjunto de fotos, donde se los ve sentados mientras él la abraza por la espalda. Al instante, Rosemblat le da un beso y Lali sonríe.

Lali Espósito confirmó su relación con Pedro Rosemblat

La palabra de Lali y Pedro antes de blanquear su romance

Antes de que confirmaran la relación con estas imágenes, ambos habían sido abordados por la prensa desde que se filtraron algunas fotos y videos en los que se los veía juntos. Fue la artista la primera que rompió el silencio y habló de las versiones que la vinculan con el periodista especializado en política. “Pedro es lo más, un copado. Capo. Yo lo admiro mucho”, sostuvo en diálogo con el cronista de LAM, programa que conduce Ángel de Brito por América. Por su parte, Rosemblat se refirió al mismo tópico, también con el ciclo de espectáculo, ya que lo encontraron cuando estaba ingresando a su lugar de trabajo.

Lali Espósito rompió el silencio y habló por primera vez de los rumores de romance con Pedro Rosemblat: “Lo admiro mucho”

“Me cruzaron en una esquina. Yo estaba parado en un poste y vino un colega de ustedes. Impresionante”, dijo al ser consultado por las imágenes en que se los veía juntos Y también respondió por el vínculo entre ambos: “Imaginate que cualquier cosa que yo diga será usada en mi contra. Yo opino de Milei, de Caputo, pero de esas cosas no”, intentó esquivar, aunque terminó revelando: “Ella es una capa total”.

Pedro Rosemblat habló de Lali Espósito

Incluso fue consultado sobre la posibilidad de que la intérprete haya sido vista en el estudio desde donde transmite su ciclo. Y allí apeló a la ironía con otra pregunta: “¿Estuvo acá?”. Por último, en el marco de su festejo del cumpleaños, el cronista aseguró que Lali se había hecho presente allí con un regalo: “Un perfume de hombre, dicen, que no sé si se da justo que alguien cumple años y por ahí es coincidencia pura, te lo tiro”. Ante ello, Rosemblat, haciéndose el desentendido y mostrándose visiblemente desorientado, explicó: “¿Ustedes saben más de mis regalos que yo? Yo todavía no recibí nada, 12 del mediodía y no recibí nada”, cerró jugando con el humor y la ironía para despistar a la prensa aunque efectivamente la cantante y el periodista ya estaban juntos.