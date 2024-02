El cumpleaños temático del hijo de Zaira Nara: “Le cumplimos el sueño”

El cumpleaños de Viggo, el hijo de Zaira Nara (Fotos: @zaira.nara)

Zaira Nara celebró el cumpleaños de su hijo menor Viggo, quien cumplió cuatro años el pasado 6 de febrero. Según contó la modelo, se trató del primer festejo multitudinario y con temática elegida por el agasajado.

Desde Brasil -a donde viajó para cumplir con acuerdos comerciales-, la modelo compartió en sus redes sociales algunas fotos del divertido día que pasaron en familia y también con amigos del cumpleañero que eligió estar disfrazado de Spider-Man (Hombre Araña).

“Hace unos días le cumplimos el sueño a Viggo de tener su primera fiesta con amigos”, contó la hermana de Wanda Nara en su cuenta de Instagram, red social en la que tiene casi siete millones y medio de seguidores. “Como cumple en verano, sus fiestas siempre fueron en familia, y ya se merecía este mega día”, continuó y agregó: “Lo organizamos con él, durante las vacaciones fue eligiendo con Mali cada detalle”.

Wanda Nara y sus hijas estuvieron presentes en el cumpleaños de Viggo (@zaira.nara)

El hijo de Zaira Nara disfrutó de un día de pileta en un club de San Fernando (@zaira.nara)

También hubo decoración personalizada con el nombre de Viggo (@zaira.nara)

En enero, Zaira y sus hijos habían estado de vacaciones en Punta del Este. Desde allí, organizaron, pensaron y eligieron cómo sería el festejo que ocurrió días atrás. Se trató de un día de pileta en un reconocido club de San Fernando. Hubo juegos de agua, inflables y la temática fue sobre superhéroes. Por caso, la torta tuvo tres pisos con cada uno de los personajes: Spider-Man el de abajo, Batman en el medio y Superman arriba.

En la ambientación también hubo otros personajes como Capitán América y Hulk. En la mesa dulce había todo tipo de productos para comer, y palitos de helado personalizados con el nombre de Viggo.

Además de pileta, había disponible un enorme inflable en el que todos los invitados se divirtieron, incluidas sus primas Francesca e Isabella, hijas de Wanda Nara, que por estos días se encuentran en Buenos Aires, ya que viajaron a la Argentina por el estreno de “O bicho vai pegar”, el segundo videoclip de la empresaria que recientemente se lanzó como solista.

La torta de superhéroes (@zaira.nara)

Los primos: Malaika y Viggo -hijos de Zaira Nara- y Francesca e Isabella -hijas de Wanda- (@zaira.nara)

Para el festejo, Zaira optó por un look total white: un vestido de algodón al cuerpo, mientras que su hermana usó un estampado de animal print.

En su posteo -que en pocas horas obtuvo casi 50 mil me gusta-, la modelo agradeció a la organizadora que estuvo a cargo del festejo para que no faltara nada de lo que el cumpleañero había pedido. “Reunió a su mejor equipo para lograr que la magia suceda. No puedo estar más agradecida”, mencionó Nara junto al álbum de fotos.

Para su festejo de cumpleaños, Viggo se disfrazó de Spiderman (@zaira.nara)

El look de Zaira Nara para el festejo de cumpleaños de su hijo (@zaira.nara)

lEn tanto, la conductora fue muy cauta a la hora de postear las fotos y se limitó a publicar solo las de su familia más directa: ella junto a sus dos hijos, Malaika y Viggo; y Wanda con sus hijas, Francesca e Isabella. Tampoco mostró a los amigos del cumpleañero, ni si hubo otros adultos que participaron del festejo.

De igual forma que no se sabe su expareja y padre de sus hijos, Jakob Von Plessen, estuvo presente. En otras oportunidades, cuando ya estaban separados, el hombre participó de eventos familiares pero tampoco se lo vio en las fotos oficiales, con el objetivo de evitar cualquier tipo de especulación. Además, él siempre cultivó un bajo perfil e intentó mantenerse alejado de los medios.

Por otro lado, también se desconoce si el polista Facundo Pieres -actual pareja de Zaira- estuvo en el festejo ya que no aparece en ninguna foto y tampoco se expresó en sus redes sociales al respecto.

Las fotos del primer festejo del hijo de Zaira Nara con sus amigos (@zaira.nara)