Sorpresa en GH: ¿quién es el nuevo eliminado de la casa?

¿Quién fue el nuevo participante eliminado de gran hermano?

Después de una polémica semana, llena de gritos, peleas y enfrentamientos, la casa de Gran Hermano se preparaba para una nueva gala de eliminación. Con una placa XL, conformada por ocho jugadores – Manzana, Agostina, Joel, Nicolás, Sabrina, Lisandro, Emmanuel y Virginia–, el cantante de RKT parecía tener todos los números tras su discusión con Furia.

Desde la noche previa, la casa vivió un tenso clima, más aún después de la cena de los nominados. Fue ahí cuando cada jugador dio su perspectiva de la situación, el primero en hablar fue Lisandro: “Para mi Fede está complicado, por la exposición con Furia, creo que en un versus le hubiera ganado, creo que el Chino le dio una vida más, pero es como que todo el apoyo que tiene Juliana hace que la gente vaya por Manzana y corre riesgo”.

En la misma línea opinó Agostina, casi sentenciando al artista: “Esta placa a él no le conviene, si hubiera sido positivo olvidate, pero ahora los seguidores de él no pueden hacer nada”. Pero lejos de ponerse nervioso, el joven se puso firme y habló sobre la guerra que le declaró a Juliana: “Me he sentido muy tranquilo y relajado por lo que he hecho y no me arrepiento y quiero que la gente sepa que yo lo tenía muy claro. Siento realmente, ahora en el segundo mes, la pasión por el juego. Si me llego a quedar voy a jugar más todavía”.

Lisandro y Joel tuvieron un fuerte cruce

Como si fuera poco, Joel subió más la tensión cuando cruzó a Lisandro y expresó su deseo de sacarlo de la casa: “De todos los que están acá sos el único que quiero que se vaya, y ya lo sabe todo el mundo. No tuvimos nunca una relación, tampoco la tuvimos porque no tuve ganas de tenerla directamente. Hay muchas cosas de vos que no me gustan y no me banco. Y justo veo que te traicionó tu amigo de una manera, que te expuso a una placa donde estoy yo y hay otras personas que no te quieren en la casa. Además sabiendo que Manzana corre un riesgo, le digo a la gente que te vote a vos. Me gustaría que estés afuera de la casa, la verdad”.

Con este ánimo y clima de tensión, los participantes llegaron a la gala de eliminación. Mientras cada uno daba sus suposiciones sobre quién sería el primer salvado, Santiago del Moro apareció en pantalla con el sobre plateado. “Acá está la primera verdad de la noche. Esto quema, el primer nombre que voy a sacar y va desarmar la valija es Joel (0.6% de los votos)”.

En una mezcla de alegría y ansiedad, el joven azafato dijo: “No lo esperaba, en esta placa en particular no quiero que se vaya Manzana, me parece un gran jugador y una gran persona. Me gustaría que se vaya Lisandro y lo veo con posibilidades”. Las palabras del joven molestaron al oriundo de Lomas de Zamora, quien le respondió: “Si me tengo que ir es porque llegó el momento de irme, no porque él le diga a cámara en medio de la cena de nominados. Aprovechó para chicanear de que el Chino me había traicionado. Eso no me interesa”.

Gran Hermano emitio un comunicado y realizo dos advertencias

Esto dio pie a que el conductor interviniera consultando si sentía que Martín Ku lo había traicionado. “Para nada y le hablé con él, sigue siendo mi mejor amigo dentro de la casa. Yo sigo confiando ciegamente”, respondió el asesor financiero. Por su parte, Joel, Manzana y Sabrina confesaron que consideraban que el Chino había traicionado a Lisandro.

Como si no fuera suficiente discusión, Furia pidió la palabra para arremeter contra Manzana y expresar su bronca por la jugada que este había hecho: “Yo el juego me lo tomo de verdad. Hoy en día sé que todo lo fuerte que soy no me sirve, porque básicamente se levanta un pelotudo a decir cualquier cosa y me termina votando toda la casa en base a algo. Entonces todo mi trabajo está tirado a la basura, básicamente relaciones o lo que fuera del juego. Igual es válido, pero por mi parte eso es una traición. Estos últimos tres días estuvo con la cabeza agachada, o se vino a hacer el guapo adelante de todos. Porque al final de cuentas todos vienen a atacarme y siempre soy la que se queda sola. Sáquenlo de la casa”. El segundo jugador salvado fue Virginia. “Estoy muy feliz, muchísimas gracias”, dijo la humorista mientras recibía los saludos y el apoyo de muchos participantes. La tensión seguía creciendo en la casa y el tercer salvado del certamen fue Emmanuel (4.47% de los votos).

Santiago del moro volvió a aparecer en pantalla, tomó el sobre plateado y anunció que el cuarto salvado era Lisandro (7,41%). Inmediatamente, Martín Ku saltó a abrazarlo y gritó: “Vamos, se queda acá Licha”. Tras el efusivo festejo, el conductor le preguntó por su reacción y el jugador dijo: “Yo sé lo que Licha debe estar generando afuera, es imposible que se vaya, es un gran compañero”.

El siguiente jugador salvado fue Nicolás. Ante el anuncio, la casa estalló en alegría y casi todos los participantes fueron a saludarlo. “Los nervios van subiendo a medida que va saliendo gente de placa y no es tu nombre”, dijo el joven de Ramos Mejía. Los números reflejaron que el chico siguió en la casa con el 7,26% de los votos.

De esta manera, la placa quedaba conformada por Agostina, Federico y Sabrina. Ante esta situación, del Moro dijo que iba a anunciar qué jugador se iría de la casa: “Jugadores, quien abandona la casa más famosa del país, por decisión de la gente, es Sabrina”.

La reacción de la contadora fue inmediata, mostró su descontento y hasta soltó un insulto. Al mismo tiempo, Furia salió corriendo festejando la eliminación de la rubia. Este gesto dio lugar a una nueva discusión. Enojada, la joven le dijo a Juliana: “A la final no vas a llegar”.