El insólito pedido de Sabrina a Alan tras abandonar la casa de GH: “Espero que puedas hablar con mi novio”

Sabrina le habló a Alan y le pidió que le envíe un mensaje a su novio (Video: ApowerREC)

Desde que Alan Simone fue eliminado de Gran Hermano, Sabrina Cortez -con quien había entablado un fuerte vínculo dentro de la casa más famosa del país- debió encontrar su lugar en el juego, tratando de seguir su estrategia y consolidando nuevas relaciones con sus compañeros que continúan en carrera por el premio mayor: los 50 millones de pesos.

Te puede interesar: Fuerte mensaje del novio de Sabrina de GH: “Perdió la cabeza”

La participante debió replantearse varias situaciones. Empezando por su noviazgo con Brian Fernández, con quien está en pareja desde hace ocho años, pero quien los últimos días escribió una carta abierta en la que aseguró que la joven “perdió la cabeza” y que no estaba de acuerdo con sus comportamientos dentro del reality. Aun así, aclaró que la apoyaba para que llegara lo más lejos posible. En tanto, no se refirió al vínculo entre ellos.

Y ella lo sabe, ya que cuando Santiago del Moro ingresó a la casa días atrás le comunicó que Brian le había enviado un mensaje pero que luego se había arrepentido y que lo reemplazaron por uno de su madre. “O sea, que estoy soltera”, interpretó más tarde Sabrina cuando analizó la situación con sus compañeros.

Te puede interesar: El Kun Agüero se disculpó con Sabrina luego de pedir su eliminación de GH: “No tenía que meterme”

Así las cosas, en las últimas horas, la jugadora aprovechó un momento de soledad para enviarle un mensaje a varias personas del exterior. Sentada en el jardín de la casa, tomando mate y con música de fondo, Sabrina miró a la cámara que la apuntaba y se dirigió primero a Alan Simone, con quien semanas atrás dio el consentimiento para compartir la cama y pasar la noche juntos. Lo que sucedió debajo de las sábanas, solo ellos lo saben.

Sabrina dio el consentimiento y pasó la noche con Alan (Video: "Gran Hermano", Telefe)

“Pochito, si estás mirando...”, le dijo a Alan, llamándolo por el apodo con el que lo conocen su familia y sus amigos de la infancia, no así sus compañeros de certamen. Lo que marca el vínculo que generaron ellos dos ahí adentro. Y siguió: “Que te vaya bien. Sabes que te quiero y que le estoy metiendo lo mejor de mí para estar acá. Ojalá que le metas con todo para volver a ingresar”. La jugadora hizo dicha mención de cara al repechaje en que pueden regresar participantes, aunque aún no confirmaron cuándo será ni quiénes competirán por ello.

Te puede interesar: El Kun Agüero pidió la eliminación de Sabrina de GH: los motivos y la reacción del novio de la participante

Cortez también le habló al público que decidió eliminar a Alan. “Creo que la gente te tiene que dar una oportunidad. No entiendo, pero seguramente hay algo de lo que debas dar tu opinión, y espero que la gente lo tome. Así como te encasillan en cosas malas, te pueden sacar de ahí, conocerte un poco más y dejar ver ese buen pibe que sos”, continuó.

Con muchos silencios, y pensando cada frase, Sabrina entonces le pidió a Alan que intentara comunicarse con su novio, deseando que le aclarara algunas situaciones que ella no puede desde adentro. “Espero que puedas hablar con Brian, que no creo que te reciba ni una palabra, pero bueno...”, dijo sin demasiadas esperanzas.

Sabrina Cortez junto a su novio Brian (Instagram)

La carta abierta que publicó Brian Fernández en sus redes sociales por el comportamiento de Sabrina

Por último, la participante le habló a su familia. “Gracias por el mensaje”, indicó sobre la palabra que le envió su madre, luego de que Brian se arrepentiera. “Sé que confían en mí, sé que saben que siempre fui y me mostré como soy″, aseguró.

La madre de Sabrina le había enviado la palabra “Persevera”. Y cuando Del Moro le preguntó por qué creía que le había dicho eso, consideró: “Que me mantenga como soy. Creo que eso es lo que me quiso decir. Que me mantenga fiel a mí misma con mis sentimientos. Y me alegra un montón que me lo diga”.

Luego, fue el propio Santiago del Moro quien reveló el mensaje que Brian le había escrito a su novia. Lo hizo durante una gala en la que solo se dirigió al público y no a los participantes, de manera tal que Sabrina no está al tanto de aquella palabra. “El mensaje de Brian decía ‘Incondicional’”, sostuvo. De inmediato, el público presente en el estudio comenzó a gritar “cornudo” y el conductor pidió la palabra: “Hay un dicho que dice que ‘de los cuernos y de la muerte no se salva nadie’. De esto se hará cargo ella cuando salga. Es un tema de ellos. Él mandó el mensaje y luego pidió que lo bajen, así que entró el de su mamá. Yo se los tenía que contar porque esto es un reality”.