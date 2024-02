La noche de Furia tras el cara a cara con Manzana: armó la valija y advirtió a la producción

Furia armó la valija y amenazó con irse

El enfrentamiento entre Juliana Furia Scaglione y Federico Manzana Farías en Gran Hermano llegó a un punto crítico con una acalorada pelea que culminó con ambos siendo llevados al confesionario, sin embargo, no lograron llegar a un acuerdo. La tensión entre los concursantes continúa creciendo, lo que marca un claro reflejo de las complejas interacciones que se desarrollan dentro del reality de convivencia.

“Quiero saber por qué carajo hiciste eso en un momento antes de la nominación, con todo lo que venimos hablando. Y con la especie de grupo que intentamos formar antes de la nominación”, le consultó Scaglione. “Lo que sí te quiero aclarar es que yo no estoy con vos por los seguidores. Yo no abrazo gente afuera porque tengo miedo de que me traicionen. Las veces que te abracé fue de corazón. Yo en vos confié y vos hiciste cualquiera”, le reclamó la participante más polémica de la casa.

Tras casi diez minutos de charla, Santiago los interrumpió, pero fue el puntapié para que la doble de riesgo enfureciera aún más. “Hemos hablado pero no termina aquí. No nos estamos entendiendo. Y ella tampoco lo quiere entender. Y no me cree nada”, le explicó Manzana.

Furia se enojó en pleno programa en vivo y le gritó a Santiago del Moro en GH

“A mí me generaste una decepción, como me pasa afuera en la vida. Ayer cuando me gritaste no me fui a seguir gritando, me fui a dormir loco. Me dolió. Yo tengo corazón. Ahora bancátela. ¿Querés la placa de mierda esa del orto? Bancatelá loco. Si me tengo que ir a la mierda me voy y sino que te hagan mierda. Es así, corta, vos o yo. Me estás traicionando”, concluyó Furia.

Es en medio de ese panorama que luego de ese cruce. y después de ser salvada de la placa de nominados por Martín, Juliana amenazó con abandonar el programa. Para ello, decidió empacar sus pertenencias en la valija y dirigirse a la puerta de salida, mientras expresaba su frustración por las fluctuantes relaciones con sus compañeros: “Me voy. Estoy anonadada con toda la casa. Están con que me quieren, con que no me quieren. Se van todos al carajo”, gritaba, para luego continuar: “Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito”.

“¿Me abre la puerta, señor?”, se escuchó suplicar, ante lo que fue detenida por la producción, en un momento capturado en vídeo y difundido en redes sociales, donde se le advirtió sobre su intento de salida. . “La retaron por la valija”, comentaría Lucía, quien se encontraba viendo toda la situación, sin ofrecer algún tipo de resistencia ante lo que estaba ocurriendo.

Furia advirtió a la producción de GH

En otro de los momentos capturados en video, Furia aprovechó la atención de las cámaras para lanzar un desafío abiertamente al equipo de producción, reclamando una compensación triple respecto de lo que reciben otros participantes, además de exigir una caja de cigarrillos y la visita de su gato como condiciones para continuar en el reality.

“Hace tres semanas que me sacaste las cámaras. Ahora necesitás contenido y volvés hacia mí. ¿Se te está cayendo el programa? ¿Qué está pasando? Me di cuenta de que acá, la única que factura soy yo. Adiós cariño”, comenzó su relato, pero el tema no se quedaría ahí, ya que continuaría también dando muestras de lo que esperaba al momento de su salida.

Fue entonces que Furia comenzó a cuestionar el valor que la producción le atribuye dentro de la competencia: “Si tenés ganas de recibirme en el piso me van a tener que pagar el triple, porque yo acá facturo más que todos estos chiquillos. No me van a dar esa mugre que le dan a todos, todos los días, no querido. Ahora sé lo que valgo”, expresó, decidida, aunque luego de ello se arrepintió, aclarando que todo se solucionaría si le envían cigarrillos y le permiten la visita de su gato.

Además, indicó que, una vez fuera, tomaría acciones legales por declaraciones de algunos de los convivientes, lo que añade una capa de complejidad al conflicto: “Ya tengo cinco cartas documento porque me dijeron violenta y golpeadora: a Sabrina y a Lisandro, ese que está refuerte”, afirmó. “El tercero es Manzana, sí, voy a ir por daño moral. Conmigo no, conmigo no te vas a meter, porque te voy a mostrar quién soy”, cerró, indignada.