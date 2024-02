Luego de los rumores de reconciliación, Vicky Xipolitakis aclaró cómo es su relación con Javier Naselli

Vicky Xipolitakis y su exmarido Javier Naselli el día de su boda (Instagram)

Vicky Xipolitakis y Javier Naselli se separaron en 2019 en medio de un escándalo que incluyó una serie de denuncias judiciales por violencia de género. Ambos se habían convertido en padres de Salvador Uriel en diciembre de 2018 y fue justamente en compañía del niño que ambos fueron visto juntos caminando por la calle.

Este miércoles y al aire de A la tarde (América), Luis Ventura aseguró haber visto a Xipolitakis y Naselli caminando por Lanús. “No lo podía creer. La actitud era de una familia bien constituida, ella tomando de la manito a Salvador y él le tomó la otra manito y caminando los tres por la vereda”, graficó el periodista e inmediatamente se especuló con una posible reconciliación.

“Terminaba de ir a saludar a un amigo, Juancito. Después de despedirnos, vino corriendo, me golpea el vidrio y me dice: ‘Vení que está la Xipolitakis con el marido’. Descreído, salió a chequear: “Aceleré el paso y me doy cuenta, entre mi renguera y que no veo bien, de que era ella, Vicky, pero me costaba identificar al marido, a Javier Naselli”, relató Ventura. “¿Seguro que era Naselli?”, le preguntó Karina Mazzocco, conductora del ciclo. Y él aseguró: “Sin ninguna duda, primicia del año, Vicky con Javier Naselli en las calles de Lanús”.

“La actitud era de una familia bien constituida, ella tomando de la manito a Salvador y él le tomó la otra manito y caminando los tres por la vereda”, aclaró Ventura. Ante esto, Teleshow le consultó a Xipolitakis si se había reconciliado con Naselli y la respuesta de la mediática fue tajante. “Nuestro acercamiento es SOLO como padres, en todo momento acompañando a Salvador”, respondió vía WhatsApp con textuales mayúsculas, como para desmentir cualquier tipo de vínculo sentimental con el padre de su hijo de cinco años.

Vicky Xipolitakis y Salvador Uriel, en 2020 (Instagram)

A mediados de 2022, la Justicia había dictaminado un fallo a favor del financista. Apenas se conoció el fallo, la vedette hizo su descargo y también habló su ex al ser abordado en el aeropuerto internacional de Ezeiza antes de viajar hacia Estados Unidos.

“Estoy contento porque la Justicia investigó bien e hicieron un fallo justo. Todo esto fue muy duro, muy injusto. Pero por suerte ya se terminó todo. Y ojalá pueda ver a mi hijo pronto y bueno... Que haya justicia para mi hijo, también”, dijo Naselli en septiembre de 2022, a la vez que contó que “hace como once meses” que no veía al menor.

Pasados más de siete meses de ese momento y de la apelación de ese fallo, en abril de 2023 la Justicia volvió a fallar a favor de Naselli. “No tendría Vicky ningún motivo para apelar esto. Naselli obviamente está feliz, aparte estuvo un montón de tiempo sin ver al hijo”, aseguró Karina Iavícoli en Intrusos. Por su parte, Maite Peñoñori, afirmó: “Yo hablé con Naselli, él lo sigue viendo a Salvador ‘aunque ella sigue poniendo denuncias que manchan los encuentros con mi hijo’”.

“La jueza que firma este fallo es muy reconocida en el fuero por ser una ferviente defensora de los derechos de la mujer. Una mujer con mucha formación de género”, expresó Peñoñori.

Absolvieron a Javier Naselli tras la denuncia por violencia de género

En paralelo, Xipolitakis remarcó la necesidad de que el tema no se mediatice y no sea banalizado. “No me parece lindo hablar en la tele de todo lo que está pasando. Sé que soy pública y se me hace muy difícil, pero siento que están haciendo violencia mediática y ya no sé de verdad como hay que actuar. Hay que tener mucho cuidado. Yo no sé si mandarle a todos cartas documento, si sirve para algo... Hay que tener respeto por un niño”, pidió.

“Cuando hay mucho poder adquisitivo, la justicia funciona menos. ¿Qué gano yo con hacer una denuncia falsa? Si fuera por plata, no me hubiera separado. Pero tomé el coraje con mi hijo y me fui a denunciar. Tengan mucho cuidado con lo que se habla. Midan las palabras, se están sumando a la violencia y yo soy una víctima de violencia de género”, cerró.