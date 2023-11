Vicky Xipolitakis viajó a Río de Janeiro para la final de la Copa: banderazo, choclos en la playa y el cariño de los hinchas

Vicky Xipolitakis viajó a Río de Janeiro para cubrir la final de la Copa Libertadores (Video: Instagram)

Este sábado Boca Juniors y Fluminense jugarán la final de la Copa Libertadores en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. Una multitud de hinchas xeneizes vienen copando la ciudad carioca desde hace varios días y este viernes por la tarde organizaron un multitudinario banderazo en la playa de Copacabana para apoyar al equipo que dirige técnicamente Jorge Almirón. Y en medio de la marea azul y oro, se destacó Vicky Xipolitakis.

La vedette es parte de la cobertura especial que Telefe -canal que transmitirá el partido mañana desde las 17 horas- preparó en Brasil y ella misma fue registrando el paso a paso de su llegada a Río. Desde el viaje en avión, que lo hizo enfundada en una camiseta de Boca y rodeada de hinchas xeneizes, hasta sus primeros minutos sobre la playa más popular de la ciudad, en donde se encontró con hinchas del Fluminense y se sacó una foto.

Vicky también mostró cómo disfrutó del mar, la arena y también del agua de coco y varios choclos, típicos refrigerios playeros. La hermana de Stefy Xipolitakis además habló con los hinchas de Boca que viajaron para vivir de cerca el partido: muchos de ellos le pidieron fotos a la Griega, quien retribuyó con sonrisas y agradecimientos el calor recibido. Y también se lookeó con un catsuit mitad azul y mitad amarillo para ser parte del histórico banderazo xeneize.

Vicky Xipolitakis mostró cómo comenzó su viaje a Río de Janeiro para cubrir la final de la Copa Libertadores (Fotos: Instagram)

Vicky Xipolitakis junto a hinchas del Fluminense en Río de Janeiro

Vicky Xipolitakis fue parte del banderazo que la hinchada de Boca armó en Río de Janeiro en la previa a la final de la Copa Libertadores

“En el corazón del banderazo. Quiero agradecerles a ustedes por tantos mensajes llenos de amor que recibí. Seguimos palpitando juntos la gran final, ¡esto es una fiesta!”, escribió sobre una foto que subió a sus historias de Instagram para reflejar el momento.

A comienzos de septiembre y tras el fallecimiento de Silvina Luna, Xipoliltakis había sido noticia luego de recordar la intervención que le practicó Aníbal Lotocki y que, pese a haberle traído ciertas complicaciones en su salud, decidió no llevar su caso a la Justicia. Sin embargo, en Cortá por Lozano (Telefe), donde es panelista, habló de la posibilidad de cambiar de postura y denunciarlo. “Los síntomas tras la operación comenzaron enseguida, porque eso se solidifica. Desde siempre”, contó Vicky en aquel momento.

“¿Vieron cuando entrenás, salís del gimnasio y te re duelen los músculos? Bueno, el músculo es como que se está solidificando y eso es un dolor constante. Aprendés a convivir con los dolores. A veces cuesta sentarse, a veces cuesta pararse, caminar, hacer ejercicio. La verdad que es un dolor”, recordó sobre los efectos colaterales.

Vicky Xipolitakis reveló que fue operada por Anibal Lotocki

“Todas las chicas que se operaron con él son víctimas. El doctor… Bueno, no sé si llamarlo ‘doctor’, él decía que ponía otro producto”, denunció en el ciclo conducido por Verónica Lozano, a la vez en que dijo que Lotocki le hizo algo en su cuerpo que no estaba en los planes.

“Ahí dormidita, en la lipo, yo viví otra situación muy similar a la de las víctimas. Que fui por una cosa y me desperté y tenía otra. Y después me tuve que hacer este otro retoque porque él había abusado de mi cuerpo sin yo darle mi consentimiento. Por eso me hizo este otro retoque, con otras cosas que fueron para peor”, dijo con lágrimas en los ojos.

Vicky también contó que habló con Fernando Burlando para ofrecerle su ayuda en el proceso judicial que está llevando adelante contra Lotocki y en defensa de alguna de sus víctimas, entre las que se encuentra su hermana Stefy Xipolitakis. “Yo preferiría no exponer todo, porque no lo denuncié tampoco. Si sirve para que se haga Justicia, ahí estoy”, cerró. Su hermana había sido una de las primeras en denunciar mediáticamente a Lotocki. “Él odia a la sociedad, odia a la gente. Te das cuenta que hace lo que quiere, hace lo que quiere con tu cuerpo cuando estás dormida”, había dicho sobre el médico.