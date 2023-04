Revés judicial para Vicky Xipolitakis: absolvieron a Javier Naselli tras la denuncia por violencia de género

El revés judicial de Vicky Xipolitakis (Intrusos. América)

Pasaron cuatro años desde la denuncia presentada por Vicky Xipolitakis en contra de Javier Naselli, el padre de su hijo Salvador, por violencia de género. A mediados de 2022, la Justicia dictaminó un fallo a favor del financista. Apenas se conoció el fallo, la vedette hizo su descargo y también habló su ex al ser abordado en el aeropuerto internacional de Ezeiza antes de viajar hacia Estados Unidos.

“Estoy contento porque la Justicia investigó bien e hicieron un fallo justo. Todo esto fue muy duro, muy injusto. Pero por suerte ya se terminó todo. Y ojalá pueda ver a mi hijo pronto y bueno... Que haya justicia para mi hijo, también”, dijo Naselli en septiembre último, a la vez que contó que “hace como once meses” que no veía al menor.

En ese momento, ella se expresó a través de un comunicado en las redes sociales: “Agradezco a la fiscalía de la Dra. Silvina Bruno y a todo su equipo por el excelente trabajo. A mis abogados el Dr. Walter Weisswein y la Dra. Lorena Taffarel. A mis afectos que son la gran contención y a todos los testigos y profesionales que declararon y repudiaron la violencia que viví”.

“Ustedes nunca bajen los brazos que a la larga siempre existe la Justicia. Una pena muy grande que la Jueza Karina Andrade nos haya dado la espalda. Lo más preocupante es que desprotege a mi hijo y sigue dándole impunidad a los violentos poderosos. Dios quiera que en la apelación se haga Justicia. Gracias a todos ustedes por el cariño”, cerró la Griega.

En una posterior charla con LAM, la hermana de Stefy insistió “Se dijeron muchas cosas, se me denigró mucho como mujer, pero ya no soy yo: hay un montón de mujeres atrás que pasan por mi situación. Así que por tantas mujeres, por mi hijo y por mi, voy a seguir luchando aunque sea desgastante y triste. No hay que dejar de denunciar. Yo sé que el sistema muchas veces no acompaña, todo es más difícil y la justicia no existe. Pero bueno, a no bajar los brazos. Esta absolución siento que fue otro golpe y la condena era nuestra protección”.

Vicky Xipolitakis y Javier Naselli, en pleno amor

Por otro lado, Xipolitakis remarcó la necesidad de que el tema no se mediatice y no sea banalizado. “No me parece lindo hablar en la tele de todo lo que está pasando. Sé que soy pública y se me hace muy difícil, pero siento que están haciendo violencia mediática y ya no sé de verdad como hay que actuar. Hay que tener mucho cuidado. Yo no sé si mandarle a todos cartas documento, si sirve para algo... Hay que tener respeto por un niño”, pidió.

“Cuando hay mucho poder adquisitivo, la justicia funciona menos. ¿Qué gano yo con hacer una denuncia falsa? Si fuera por plata, no me hubiera separado. Pero tomé el coraje con mi hijo y me fui a denunciar. Tengan mucho cuidado con lo que se habla. Midan las palabras, se están sumando a la violencia y yo soy una víctima de violencia de género”, cerró.

Pasados más de siete meses de ese momento y de la apelación de ese fallo, la Justicia volvió a fallar a favor de Naselli. “No tendría Vicky ningún motivo para apelar esto. Naselli obviamente está feliz, aparte estuvo un montón de tiempo sin ver al hijo”, aseguró Karina Iavícoli en Intrusos. Por su parte, Maite Peñoñori, afirmó: “Yo hablé con Naselli, él lo sigue viendo a Salvador ‘aunque ella sigue poniendo denuncias que manchan los encuentros con mi hijo’”.

“La jueza que firma este fallo es muy reconocida en el fuero por ser una ferviente defensora de los derechos de la mujer. Una mujer con mucha formación de género”, expresó Peñoñori.

Seguir leyendo