Camila Lattanzio reveló que intentaron secuestrarla: “Una de las situaciones más feas de mi vida”

Camila Lattanzio contó que intentaron secuestrarla cuando viajaba en Uber:“Una de las situaciones más feas de mi vida”

En las últimas horas Camila Lattanzio, exparticipante de la edición de Gran Hermano 2022, se proclamó en las plataformas digitales alertando de un episodio de inseguridad que le tocó vivir luego de subirse a un vehículo de alquiler, como lo hace todos los días de manera habitual.

Te puede interesar: Tras una gala de nominación atípica, la placa de GH quedó conformada con dos jugadores eliminados

“Hace un rato pasé una de las situaciones más feas de mi vida. Recién caigo de la situación pero me intentaron secuestrar”, comenzó diciendo la influencer a través de sus historias de Instagram donde tiene más de 700 mil seguidores. En la imagen se la puede ver sentada en lo que parece ser la vía pública tomándose la frente mientras se fuma un cigarrillo.

La exparticipante de Gran Hermano hizo su descargo en las redes sociales

Acto seguido, la influencer contó hacia dónde se dirigía y cómo se dio cuenta de que querían hacerle daño: “Tengo un viaje de Ituzaingó a Palermo todos los días, pero el conductor se desvió del viaje y no me dejaba salir”.

Te puede interesar: Quién es el novio de Sabrina de GH: su vínculo cercano con el Kun Agüero y cómo reaccionaría ante una posible infidelidad dentro de la casa

Por último, la joven reveló cómo reaccionó y dejó un mensaje de concientización y alerta para sus fanáticas. “Tengan cuidado y siempre estén atentos. Yo por suerte estoy pilla siempre pero en una de esas podía salir mal. No tenía batería y la única opción fue tirarme prácticamente del auto. Ya estoy bien pero ahora tengo miedo hasta de estar sola”, concluyó Camila.

A mediados de agosto del 2023, la influencer también vivió una situación de mucho miedo pero esta vez por parte de su exnovio. Según contó, el joven “la había encerrado en su casa y le había robado el celular”. Preocupada, angustiada y desesperada, la exparticipante de Gran Hermano decidió filmarse en sus historias de Instagram y relató en primera persona todo lo que sufrió durante esas horas.

Te puede interesar: La feroz crítica de Carla, exparticipante de Gran Hermano: “Por eso renuncié”

“Yo tenía una relación con mi ex que era tóxica, a pesar de habernos separado nos seguíamos viendo”, aseguró Camila, quien confesó que seguía teniendo relación con su expareja y que se frecuentaban. “Sentí que mi vida estaba en peligro, llamé a toda mi familia para avisarles, pero no sé qué hacer, estoy desesperada”, había dicho en sus historias de Instagram donde se filmó contando su relato y se la vio conmovida por lo que había ocurrido.

El desgarrador testimonio de Camila Lattanzzio contra su ex: "Me encerró, me robó el celular y hackeó todas mis cuentas" (Video: Instagram)

Semanas después, Camila fue al estudio de LAM, programa que conduce Ángel de Brito por América y dio nuevos detalles sobre cómo estaba su situación procesal ya que decidió denunciar a su ex. “Tres días estuvo mínimo dando vueltas por mi casa y ya tenía una perimetral, la verdad que sí estoy asustada”, comenzó diciendo la cantante confirmando que su ex no estaba respetando la decisión judicial ya que posterior a este episodio ella lo denunció.

“Estuve una hora y media encerrada en la casa de mi ex. A los 40 minutos llamo a mi hermana porque ya veía que no podía salir. Ahí es cuando publico los videos, porque digo, yo tengo este arma que son las redes sociales, pero nunca lo quise hacer”, confesó sobre el descargo que hizo públicamente donde se la vio muy angustiada.

Camila Lattanzio denunció que su exnovio: rompió la perimetral (Video: LAM, América)

Además, Camila contó qué era lo que hacía su ex con su celular. “Le habló a gente de mi Instagram, me bloqueó a 300 personas. Como que le llegaba un mensaje a mi hermana y la re puteaba, todo muy raro”, expresó sorprendida. “En un momento estoy por salir, estoy adentro del auto y me decía ‘vos de acá no te vas’. Él se desesperó cuando yo subí la historia de que estaba encerrada en su casa, por eso él la borró desde mi otro teléfono, porque yo tenía dos celulares vinculados y me dijo ‘¿qué hiciste?’, y ahí es donde se vuelve loco. Me dijo que me iba a hacer mierda”, concluyó la joven en su momento cuando revivió todo lo que le tocó vivir con su ex.