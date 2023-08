El desgarrador testimonio de Camila Lattanzio contra su ex: “Me encerró, me robó el celular y me hackeó todas mis cuentas”

El desgarrador testimonio de Camila Lattanzzio contra su ex: "Me encerró, me robó el celular y hackeó todas mis cuentas" (Video: Instagram)

Si bien Camila Lattanzio tuvo mucha repercusión adentro de la casa de Gran Hermano, a donde entró en diciembre pasado en la etapa de repechaje, cuando salió del certamen bajó su exposición con el correr de los meses. Sin embargo, durante la tarde del sábado la joven de 22 años grabó un video que publicó en sus redes sociales en el que hizo una fuerte denuncia contra su expareja.

Sin nombrarlo, Camila explicó entre lágrimas y con la voz completamente quebrada lo que le había ocurrido hacía unas horas. “Tengo que hacer este video porque hoy pasé una situación muy fea, horrible, que hasta me da verguenza grabar este video pero hoy sentí que mi vida estaba en peligro”, comenzó diciendo con oraciones entrecortadas por el llanto. Desde adentro de un auto mientras regresaba a su casa, continuó: “Para la gente que no sabe, yo tenía una relación con mi expareja que era tóxica, enfermiza, no podés salir de esa relación, me manipuló muchísimo. Cuestión que yo antes de Gran Hermano tenía un novio, salgo de la casa y no pude deshacerme de esa relación. Y yo sabía que en algún momento iba a pasar algo feo, pero no pensé que iba a ser hoy y no pensé que iba a ser esta situación”, explicó entre sollozos.

Con mucha impotencia, la joven de Ituzaingó contó que este sábado ella había ido a la casa de su ex porque cada tanto se seguían viendo. “Nosotros no mantenemos una relación ni nada pero bueno, nunca lo dejé de ver. Hoy fui a la casa de mi ex y no me dejó salir, no me dejó salir de su casa. Yo había ido a buscar mi celular que me desapareció así de la nada, y resulta ser que me lo había robado el chabón, entonces me di cuenta y le dije que por favor yo quería pasar a buscar el celular a su casa, a todo esto él me contesta que no tenía mi celular, él estaba enojado por la situación de un pibe, así que me contesta que no tenía mi celular y yo necesitaba mis cuentas, mis cosas porque hace bastante tiempo ya me había hackeado y él tenía todo en su poder, porque entró a mi Instagram, no sé qué carajo hizo, y cuestión que me amenazó y me encerró en su casa, no me dejaba salir, tuve que llamar a mi mamá, a mi hermana que me vengan a buscar, yo no soy de hacer eso pero me dio mucho miedo”, disparó envuelta en lágrimas.

Luego, Camila pudo terminar su desgarrador relato. “Me amenazó con que me iba a robar mis cuentas, que me iba a hacer mierda de una manera u otra, que iba a inventar cosas mías, el chabón me estaba grabando 24 horas, y estoy mal chicos, porque no quiero que este chabón siga andando así como si nada. Me hizo mucho daño, me amenazó, tuve que llamar a toda mi familia. Hoy subí una historia que subió la gente de LAM, y que es cierta, chicos, es cierta”, relató conmovida.

“Por favor difundan porque este pibe es una mierda, me hizo mierda también y no supe cómo actuar en la situación, y me quise ir a mi casa y no me dejaba, recién estoy volviendo, ni siquiera llegué”. En ese momento paró de hablar y publicó un posteo que había subido horas atrás pero que, según la cantante, su ex lo había eliminado.

Allí se podía leer sobre el perfil de Instagram de su exnovio, “Me bloqueó, me amenazó, fue muy agresivo. Nunca pensé pasar por esto. Si pueden difundir para que este chabón no me haga nada me ayudarían. Tengo mucho miedo”. Luego, Camila continuó hablando. “La gente que me conoce sabe cómo es y seguramente estas historias se van a borrar. Pero por favor difúndanlo, no estoy tranquila, no camino tranquila”, concluyó sin dejar de llorar.

Acto seguido, Constanza Romero, su excompañera de reality, fue una de las primeras en solidarizarse con ella y en demostrarle su apoyo a través de las redes sociales. Con un video, la correntina pidió a sus seguidores que ayuden a difundir el testimonio de Camila. “Nos puede pasar a cualquiera de nosotras”, cerró Coti desde su cuenta.

Si sos víctima o conocés a alguien que sufra violencia de género podés llamar al 144 o escribir por WhatsApp al +5491127716463 para atención, contención y asesoramiento las 24 horas.

