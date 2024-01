Continúa el enfrentamiento entre Sabrina Rojas y Flor Vigna: “Ella no tiene vínculo con mis hijos”

Sabrina Rojas apuntó contra Flor Vigna luego de su defensa a Luciano Castro

En un principio, Sabrina Rojas y Luciano Castro se mostraron muy compañeros y con buena onda después de su separación. Sin embargo, en las últimas horas todo cambió luego de que ella lo acusara en sus redes sociales por su rol de padre de Esperanza y Fausto, hijos que tuvieron en común.

Fue Rojas quien dio a entender que el actor no estuvo presente en el cumpleaños de su hijo menor, a través de una fuerte frase de la sesión que grabaron Shakira y Bizarrap. “Mucho gimnasio, pero trabajá el cerebro un poquito también”, puntualizó la actriz, dejando entrever su enojo con Castro por no tener como prioridad el festejo del niño.

A pesar de esto, Sabrina buscó bajar los decibeles y explicó los motivos principales del problema. “Las personas que tienen hijos en común, y están separadas a veces no se entienden. Así son los vínculos. Como dos hermanos que a veces se pelean y se enojan y pueden estar dos días sin hablarse y después vuelven a dialogar. Estoy trabajando, sé que él también, pero en el medio hay que ponerse de acuerdo, o no, con los temas referidos a los chicos”, amplió Rojas en diálogo con Teleshow.

En medio de esta polémica quién salió a hablar y defendió a Luciano fue su novia, Flor Vigna. “Sé que él es muy buen papá y ella muy buena mamá. Y me quedo con eso”, dijo la actual jurado del Bailando, que habló maravillas de su pareja. “Si a mí me toca hablar de Lu que es la persona que más conozco, él lo da todo por sus hijos. Se desvive por sus hijos. Siento que todo fue un poquito injusto. Por no querer dar notas y preferir no salir a hablar, a veces Lu queda mal parado, pero no es así. Él es re buen papá”.

El mensaje de Sabrina rojas a sus hijos en medio del conflicto con Luciano Castro

Lejos de llevar paños fríos, el conflicto continuó porque Rojas arremetió contra la bailarina y le contestó en una nota que me dio a Intrusos (América). “(Flor) no tiene vínculo con mis hijos así que no creo que esté muy al tanto de cómo es Luciano como papá porque no tiene cotidianeidad. Ella hace meses que no ve a mis hijos y tal vez los ve un ratito cada dos o tres meses, así que ahí no podés discernir mucho cómo es una persona como papá cuando no estás siendo parte de ese costado de Luciano”, dijo la actriz.

“Está de novia, creo yo y cuando estás en esa versión, la vida es re linda. La vida es mucho más profunda que sólo la versión novio, la vida en pareja es otra”, agregó la actriz con mucha sinceridad en el móvil. “A ella la recibí en mi casa con cariño y es muy amorosa cuando los ve a mis hijos, pero de repente, ese vínculo se perdió. Hay mil maneras de estar presente si estas ocupada”.

Flor Vigna le contestó a Sabrina Rojas: “Sí tengo relación con su hijos”

El contraataque del otro lado no tardó en llegar: “Yo sí conozco a los hijos y los veo, pero trato de no hacerlo parte de las notas y de hacerlo televisivo. Ellos se reparten los días con sus hijos, yo no opino para nada en eso. Los días que Lu está con los nenes si yo puedo estar, estoy; y los días que él a veces no está con los nenes, viene a dormir a casa”, sostuvo en LAM (América).

En la entrevista, Flor dio detalles de cómo le afecta esta situación a Castro: “A Lu le recontra entran las balas, le tirás una bala y le re duele. Yo creo que pronto se va a arreglar todo entre ellos, pero le duele que Sabrina le pegue así”. Y también contó si le traía conflictos a la relación: “Mi pareja es mi pareja y no voy a dejar que nadie de afuera se meta. Es necesario que estemos todos bien para que pueda continuar con mi pareja”.

Sin embargo, no siempre logra su objetivo. “Hay ciertas cosas que con Lu hablamos y lo público termina entrando un poco en la relación. A veces me llegan cosas que no tengo nada que ver. Sé que él es un excelente padre. Siempre que estuve con él y sus hijos, fue admirable. Siento que hay algunos tires y aflojes que van a ir mejorando”, estimó.

Por último, Flor habló de su relación con Sabrina: “Yo sé que esto después pasa y cuando la veo en alguna fiesta es una linda mujer, no es una mujer que me tire cizaña todo el tiempo. Si ahora hay algo que está dolido adentro, tiene más que ver con ellos que conmigo. Yo soy nueva en la historia”.

