El fuerte mensaje de Sabrina Rojas tras el conflicto con Luciano Castro por sus hijos: “Solo quiere manipularte”

Hace unos días estalló un inesperado conflicto entre Sabrina Rojas Luciano Castro luego de que ella lo acusara en sus redes sociales por su rol de padre de Esperanza y Fausto, hijos que tuvieron en común. Todo comenzó luego de que ella sugiriera que el actor no estuvo presente en el cumpleaños de su hijo menor, a partir de una fuerte frase de la “BZRP Music Session #53: Shakira” que le dedicó. Esa que dice “Mucho gimnasio, pero trabajá el cerebro un poquito también”, dejando entrever su enojo con Castro por no tener como prioridad el festejo del niño.

Sin embargo, la actriz luego aclaró que no había sido tan así. “Las personas que tienen hijos en común, y están separadas a veces no se entienden. Así son los vínculos. Como dos hermanos que a veces se pelean y se enojan y pueden estar dos días sin hablarse y después vuelven a dialogar. Estoy trabajando, sé que él también, pero en el medio hay que ponerse de acuerdo, o no, con los temas referidos a los chicos”, amplió Rojas en diálogo con Teleshow.

Si bien el actor optó por el silencio de manera pública tanto en sus redes sociales como con la prensa, Sabrina volvió a apuntar contra su ex a través de su cuenta de Instagram. En esta ocasión, la modelo hizo una profunda reflexión en sus historias. “Que nadie te saque la libertad de confiar en que lo que vos hacés está bien”, dijo en el comienzo de su escrito.

El mensaje de Sabrina Rojas a sus hijos en medio de las diferencias con Luciano Castro (Instagram)

Acto seguido, sumó: “Que nunca invaliden lo que te sucede. Escucharte y explicarte por qué estás equivocado, eso es una persona que vale la pena. Quien se enoja y distorsiona todo para hacerte creer que sos un ser conflictivo por expresar algo que te molesta, solo quiere manipularte”.

Por último, Sabrina cerró firme: “Que nadie te haga creer lo que no sos. Que nadie te saque la libertad de confiar en que lo que vos hacés está bien”, concluyó la actriz quien acompañó sus palabras con un video que hacía referencia a la manipulación de las personas y a cómo se comunican las parejas.

Flor Vigna defendió a Luciano Castro de las acusaciones de Sabrina Rojas

Em este panorama, quien salió a decir lo suyo fue Flor Vigna, novia de Castro desde hace dos años y medio. “¿Cómo tomaste las críticas que Sabrina le hizo a tu novio?”, le preguntó el cronista Rafa Juli a la actual jurado del Bailando 2023. “Sé que él es muy buen papá y ella muy buena mamá. Y me quedo con eso”, comenzó diciendo Vigna, muy seria.

La bailarina habló maravillas de su novio. “Si a mí me toca hablar de Lu que es la persona que más conozco, él lo da todo por sus hijos. Se desvive por sus hijos. Siento que todo fue un poquito injusto. Por no querer dar notas y preferir no salir a hablar, a veces Lu queda mal parado, pero no es así. Él es re buen papá”, cerró, tratando de esquivar la interna familiar pero bancando a su pareja.

“Sí, Luciano terminó yendo al cumpleaños de Fausto. Ahí en el posteo pasó algo que se malinterpretó y también admito que yo hice una pequeña catarsis tonta. Nada grave. Pero es la dinámica que cada uno tiene. Una pretende que después de 20 días sin ver a los niños se movilice un poco. Que su único día libre lo tenga dedicado a sus niños. Si yo no veo a mis hijos hace 20 días, estoy el lunes con todo un plan preparado para recibirlos”, había dicho Rojas en diálogo con Teleshow. En dicha conversación también destacó que Castro es buen padre de sus hijos. “Está presente en todos los sentidos. Por eso digo, estas son cosas de vínculos. Es la vida misma. Muchas veces no estamos de acuerdo. A veces nos entendemos, a veces no. Aprendemos del otro y somos distintos. Tengo que aprender a estar menos en el detalle. La maternidad y la paternidad es, en general, injusta”, cerró la actriz.