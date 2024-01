Griselda Siciliani suspendió las grabaciones de su nueva tira por COVID: “Ya casi curada”

Griselda Siciliani se recuperó del covid y está próxima para volver a filmar

Griselda Siciliani preocupó a sus seguidores luego de publicar en las últimas horas una imagen en que se la puede ver recostada en una cama donde confirma que se encuentra en reposo debido a haberse contagiado de Covid, algo que ella misma detallara como “una antigüedad”, en momentos en que se encontraba en un gran presente laboral, en las tablas y en la pantalla chica.

En charla exclusiva con Teleshow, la intérprete destacó: “Ya casi curada”, al momento de llevar tranquilidad a sus seguidores, a la vez que destacó: “Fue igual que una gripe, pero como tenía un test me lo hice porque el médico me dijo que podía ser”. Este evento ocurre en simultáneo con las grabaciones de Envidiosa, comedia de 12 capítulos por temporada en que se la podrá ver como protagonista principal, en tanto que tendrá una destacada participación Benjamín Vicuña, con Adrián Suar como director artístico. La mini serie está prevista para estrenarse el año próximo.

“Mañana vuelvo a filmar”, reveló la actriz sobre cómo evolucionó en su salud, además de aclarar que no fue “nada raro”, y lo comparó con un resfrío: “Igual que cualquier resfrío con un poco de fiebre, es re leve”, continuó detallando. En lo que respecta a la ficción, comenzó sus grabaciones en los últimos días del año recién finalizado y ya se perfila como una de las ficciones más esperadas en el streaming.

La publicación de Griselda Siciliani en su instagram al revelar su padecimiento (IG griseldasiciliani)

Sin embargo, además de su salud y la ficción en marcha, otro tema llegó al ámbito mediático, luego de que comenzara a circular el rumor de un posible romance con su compañero de tira, a lo que el propio Benjamín Vicuña, quien también compartirá cartel con Siciliani en teatro, debió enfrentar los micrófonos.

“Ya me instalo acá, voy a empezar a ensayar con Adrián Suar, Griselda Siciliani, Peto Menahem y Jorgelina Aruzzi, que es una obra espectacular, muy fuerte, y para el año que viene empecé a filmar con Griselda una serie para Netflix. Con Griselda coincidimos en estos dos proyectos y es una compañera con la que ya trabajamos, el otro día sacamos la cuenta, hace 10 años, que hicimos Farsantes. La admiro, la fui a ver hace poco al teatro, que hace la obra Pura Sangre”, afirmó en charla con Intrusos.

Luego de ello, se ocupó de desmentir los rumores sobre un romance con su compañera, ante lo que aclaró: “Sería un trío en todo caso, porque está Adrián también. No sean machistas, podemos tener amigas compañeras. Te estás anticipando, también habían hablado cuando estuve trabajando con Laurita, y no pasó nada, y ¿no se equivocaron ahí? Griselda es una muy buena amiga, una súper compañera, la mejor”.

En los últimos días, además, Griselda compartió algunas instantáneas junto con su hija Margarita -fruto de su relación con Suar- de quien en otra charla con este medio revelaría: “Ya voy 11 años de madre y fue un descubrimiento alucinante. Fue el romance de la vida. Ese vínculo con mi hija me dio vuelta todo. Me hace muy feliz día a día. Voy siguiéndola porque siento que es muy sabia. Aprendo mucho de ella. A mí por encima del rol de mamá lo que lo supera es el vínculo con esa persona que es mi hija. Me gusta ella, y me gusta el vínculo que tenemos y que construimos. A veces me frustro y trato de aprender y de entender”.

Sobre el vínculo entre ambos padres, aseguró: “Nos divierte un poco ese equipo que hacemos siendo padres de Margarita. Las decisiones importantes y las no importantes también se toman juntos. Se conversa todo. Esa familia funciona muy bien. Formamos una sociedad muy buena y muy entretenida”.