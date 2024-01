Las románticas vacaciones del Kun Agüero y Sofía Calzetti en Punta del Este: muchos mimos al lado del mar

Kun Agüero y Sofía Calzetti, enamorados en Punta del Este (Fotos: Instagram)

Sergio El Kun Agüero y Sofía Calzetti parecen haber dejado bien atrás la crisis que los tuvo separados durante unos meses y continúan afianzando su relación después de la reconciliación que vienen experimentando desde mediados del año pasado. El exfutbolista y la modelo se mostraron muy enamorados mientras disfrutan del verano en Punta del Este.

En su cuenta de Instagram ella publicó distintas fotos en la que se la ve gozando del sol junto a un grupo de amigas. También de un almuerzo más íntimo con una de ellas, y acompañadas por un tierno perrito. Pero la que más reacciones generó fue una imagen de su novio acostado sobre una reposera blanca, chequeando su celular e intentando mitigar el viento costero con una manta roja como la camiseta de Independiente, club en el que debutó futbolísticamente allá por el año 2003.

En la foto siguiente, que subió a sus stories pero también posteó en su feed, el Kun sigue recostado en la cómoda poltrona pero ya dejando el celular a un costado y dejándose abrazar por Sofía, mientras el sol caía sobre el este, a juzgar por la iluminación en sus rostros.

El Kun Agüero tapándose del frío en Punta del Este

Antes de estar con su novio, Sofía Calzetti disfrutó de un almuerzo en compañía de una amiga y su perro

“Estamos viéndonos y analizando qué pasa”, le había confesado Calzetti a Teleshow a comienzos de septiembre del año pasado, confirmando así su reconciliación con Agüero. La empresaria y el exjugador de la Selección Nacional habían coincidido en el casamiento de Brian Biderman y Cindy Garber, dos amigos en común. Y las imágenes de ambos conversando muy cerca en medio de la pista de baile se viralizaron en las redes sociales, despertando la ilusión de los fanáticos de la pareja de que le hubieran dado una nueva chance a su amor.

Y así fue. Días más tarde y en diálogo con un cronista de Socios del Espectáculo (El Trece), Calzetti dio detalles de cómo seguía la relación. “Con Sergio todo bien, estamos ahí volviendo, hablando, viéndonos y compartiendo, así que bien...”, dijo confirmando que el futbolista estaba con ella en la Argentina. en aquel momento. Y explicó: “Estamos contentos, yendo de a poco, hablando. A veces surgen problemas y lo bueno es poder afrontarlos. Yo creo que en la vida todo es para mejor, porque la vida va para adelante. Si pasaron algunas cosas, fueron por algo. Pero como digo, para adelante”.

Luego de esto, Sofía y el Kun decidieron viajar a Punta del Este para sellar la reconciliación con una mini luna de mil. Y, aunque fueron captados por varias personas, ellos habían evitado subir fotos juntos. Poco tiempo después, la propia Calzetti compartió en sus historias de Instagram un video en el que se la puede ver caminando por la playa junto a Agüero. Y, de esta manera, corroboró que la relación se había reactivado como si nada hubiera pasado.

El video de Sofía Calzetti y el Kun Agüero

La noticia sobre la separación tras cinco años de relación había sido confirmada por el mismísimo Kun, quien a través de su cuenta de Twitter y después de negar estar planeando su casamiento, había asegurado a principios de agosto que estaba “más solo que nunca”. Después de eso, el futbolista habló con el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares y había dejado abierta la puerta a una reconciliación, que llegaría poco tiempo después.

“En realidad nos distanciamos unas semanas. Ya llevamos dos semanas y quizás tengamos dos semanas más”, comenzó diciendo el Kun en un mensaje que le envió al programa de El Trece. Aunque no se mostró terminante cuando le consultaron por una posible nueva oportunidad para la pareja. “Depende, pero no es definitivo por ahora. Lo real es que hoy estamos solos. Quizás se termine en serio o quizás no, pero las puertas para volver están”, afirmó ex delantero del Manchester City, quien por esos días habría viajado a España para cumplir con algunos compromisos laborales.