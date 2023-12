Bailando 2023: Brian Sarmiento deslumbró con su cumbia y lloró de emoción con los elogios de Moria Casán

La cumbia de Brian Sarmiento con Tambó Tambó (Video: "Bailando 2023", América)

Brian Sarmiento se emocionó hasta las lágrimas en la gala del jueves por la noche del Bailando 2023 luego de presentarse en el ritmo de la cumbia, performance que realizó junto a un show en vivo del reconocido grupo musical Tambó Tambó.

Te puede interesar: Los Palmeras brillaron en la noche de cumbia del Bailando 2023: la confesión de Pampita y la “astucia” de Coki Ramírez

El exfutbolista desplegó todos sus dotes junto a su compañera Soledad Bayona y obtuvieron puntaje perfecto. Lo que generó primero un clima de emoción y llanto en la pista más famosa del país, y terminó con festejos por el resultado obtenido.

Flavio Mendoza, que por estos días se encuentra reemplazando a Ángel de Brito durante sus vacaciones, halagó las aptitudes del deportista. “Sos lo mejor que ha dado el Bailando de hombres. Vinieron otros que por ahí eran varones que bailaban pero no bailaban. Y vos, sin ser bailarín, haces algo que tiene show. Tenés precisión para bailar”, destacó el coreógrafo que también resaltó la performance de la bailarina Soledad Bayona, con quien ha compartido espectáculos. Su nota fue un 10.

Te puede interesar: Marcelo Tinelli se emocionó al recibir un mensaje de Lionel Messi en vivo

“Qué noche tenemos, qué linda energía”, se sinceró el conductor del certamen, Marcelo Tinelli, quien también se mostró emocionado por la buena vibra que se sentía en el estudio y que logró traspasar la pantalla.

Luego, fue el turno de Carolina Pampita Ardohain, quien también le dio a la pareja el puntaje perfecto: 10. “Me gusta esto de que las bandas se fusionen con los participantes”, fue lo primero que resaltó y celebró la presencia y participación de Tambó Tambó. “Tremendo trabajo del coach, Bayona es una maravilla, no deja de sorprender: Ya la vimos hacer de todo y nos sigue sorprendiendo”, continuó la modelo.

Te puede interesar: Bailando 2023: cuáles fueron las dos parejas que quedaron eliminadas del certamen

Y luego, le habló a Brian Sarmiento: “Sos un bendecido, estás rodeado de buena onda, buena energía, talento”. Y levantó la paleta con el mejor puntaje.

La emoción de Brian Sarmiento al escuchar la devolución de Moria Casán (Video: "Bailando 2023", América)

Cuando el conductor presentó a Moria Casán para que diera su devolución, la diva contó que estaba teniendo un “orgasmo sensorial”. “¡Por favor, ¿qué es esto? ¿Qué es esta cosa de emoción sanguínea, barreal, verdadera, apasionada, sin careteo?”, dijo de manera efusiva La One.

“Es como que estamos en un lugar que no es una ciudad grande, que llegamos al baile y estamos todos: están los chicos (por Brian Sarmiento y Soledad Bayona), Tambó Tambó, está la gente y se produce magia que no tiene que ver con nada: tiene que ver con la sangre, con la pasión, con la entrega y con la fuerza. Tiene que ver con eso, nene, tiene que ver con el corazón de estos dos pibes. Me emociona”, continuó Moria mientras el deportista se llevó las manos al pecho y comenzó a llorar, visiblemente conmovido.

“Pasa una cosa -siguió la diva-: hay mucha gente virtuosa, estos dos chicos... Soledad es de las mejores bailarinas, pero Brian y ella juntos tienen corazón, proyectan otra cosa. A mí me emociona verlos, se los dije desde el primer día. Hacen algo diferente, Brian sale y da el corazón, la emoción, la verdad, lo hace con ganas, con su cuerpo. Hay corazón, hay verdad. Para mí siempre esto es lo mejor que puedo ver en la pista. Gracias por todo, les agradezco la verdad”, siguió Casán, que en esta gala tiene el voto secreto.

La última devolución, como en todas las galas, estuvo a cargo de Marcelo Polino, quien recordó que conoce al grupo musical Tambó Tambó desde hace 20 años cuando iban a tocar a Movete, también por la pantalla de América. “¿Qué decir? Me encantó, espectacular lo que hicieron. Brian, es tu mejor ritmo, el ritmo que mejor te sienta. Sole, ya no tengo más halagos, la mejor nota”, dijo el periodista y levantó la paleta con un 10.