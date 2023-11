Mica Viciconte rompió en llanto al recordar la muerte de una amiga: “No lo supero todavía”

Con los ojos desbordados de lágrimas, y la voz un poco entrecortada, Mica Viciconte repasa los últimos recuerdos con una de sus amigas más cercanas. Ya pasaron muchos meses, sin embargo, la modelo no deja atrás los recuerdos de su amiga, quien falleció a principios de años.

Intenta no quebrarse, pero el dolor todavía perdura. En ese mismo estado, la pareja de Fabián Cubero llega a decir unas palabras: “No lo supero todavía”. Así, la joven se sinceró y recordó la pérdida de una amiga muy cercana cuando fue invitada al programa PH Podemos Hablar.

En uno de los tantos segmentos del programa, los invitados pueden mencionar un ser querido al que extrañen mucho y con el que quisieran volver a hablar. Claramente afectada por la situación, Viciconte empezó a llorar antes de tomar su turno. “Miva estad estas llorando y no arrancó. ¿Te conectaste con alguien? ¿Querés pasar?”, le dijo el conductor del ciclo emitido por Telefe.

Mica Viciconte hizo una pulicación para recordar a su amiga (Instagram)

“Después va a ser peor. Esta parte la odio”, comenzó diciendo la influencer antes de adentrarse en su dolor. De esta manera, Viciconte empezó a abrirse y contar lo sucedido: “Perdí una amiga en marzo de este año. Sobrevivió su hijo y su esposo, así que me gustaría que vuelva. Fue muy pronto y no lo supero todavía. Así que Barby, me gustaría que vuelvas”.

El calendario marcaba el 14 de marzo cuando la noticia del accidente automovilístico de uno de los hijos de Ramón Díaz conmovía a todos. Michael Díaz había protagonizado un choque frontal con su camioneta en la Ruta 5, cerca de la localidad bonaerense de 9 de Julio, en el que falleció su esposa, Bárbara Oliver de 32 años, y tras el cual el hijo de ambos, Milo, de 6, tuvo que ser internado. En el siniestro murió también el conductor del otro vehículo, Aldo Flalque, de 37, por lo que la Justicia investigó al ex futbolista por “doble homicidio culposo”.

Al cabo de unos días, tras asimilar lo que había pasado, Mica Viciconte decidió hacer un posteo para despedir a Bárbara, de quien era amiga íntima. Oriundas ambas de la ciudad de Mar del Plata, se habían conocido cuando eran apenas unas adolescentes y, ya instaladas en Buenos Aires, habían compartido la misma residencia durante un tiempo. Y la relación continuó hasta el presente, ya que solían compartir salidas y asados en familia.

Mica Viciconte rompió en llanto al recordar la muerte de una amiga: "No lo supero todavía"

“Nos conocíamos de Mardel hace muchos años y nuestra amistad se hizo mucho más fuerte cuando empezamos a vivir juntas en la resi, vivimos tantos pero tantos momentos juntas, salidas, trabajos, entrenamientos, charlas hasta cualquier hora, risas, llantos y más y hoy me cuesta creer que no estés. ¿Por qué te fuiste así? Tenías tantos sueños por cumplir, tantas cosas por vivir. ¿Por qué la vida es tan injusta y perdemos a quien queremos tanto, una mujer alegre , compañera , laburadora , una madre increíble y una familia hermosa?”, comenzó diciendo la actual pareja de Fabián Poroto Cubero en una publicación en la que agregó varias fotos de las dos juntas.

Y siguió: “No quiero caer, me cuesta entender, no encuentro respuesta a muchas preguntas que me hago todo el tiempo. Milo va a estar rodeado de mucho amor y contenido por todos los que lo quieren. Amiga donde sea que estés, te voy a extrañar muchísimo y recordar siempre y Luca va a saber lo hermosa persona y excelente amiga que éramos”.

Luego, la modelo agregó un emoji de una carita con corazones, puso el hastag #BarbyTeVoyAExtrañar e hizo una aclaración para sus seguidores que están acostumbrados a ver otro tipo de contenido en sus redes. “No suelo hacer este tipo de publicaciones, pero de alguna manera quiero que sepan que tenía una amiga INCREÍBLE. Y despedirte como te lo mereces”, señaló.