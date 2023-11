Igualita a su papá: así está Santa, la hija de un año y medio de Santiago del Moro

Santiago del Moro

Aunque cultiva un perfil bajo y mantiene a núcleo familiar lejos de los focos mediáticos, cada tanto Santiago del Moro abre las puertas de su mundo privado para compartirlo con sus seguidores de las redes sociales. Fue así que al feed de su cuenta de Instagram publicó dos fotos: una de su hija Santa, que ya tiene un año y medio, y otra de él mismo cuando tenía casi la misma edad que hoy tiene su beba.

“Ahí está ella… Santa de mi corazón”, escribió Del Moro en el epígrafe, quien en diciembre próximo volverá a estar al frente de una nueva edición de Gran Hermano en la pantalla de Telefe. Y en la frase siguiente, le puso contexto a la segunda foto de la publicación: “Y en la otra foto soy yo a la misma edad en una foto que me mandó mi vieja! Igualita jajaja”.

Rápidamente, los seguidores del conductor notaron el gran parecido físico entre padre e hija y celebraron la publicación en los comentarios: entre usuarios anónimos, también hubo saludos de famosos aunque se destacó el de Analía Franchín, madrina de la nena. “Los amo. Igual, más a ella”, escribió la panelista de A la Barbarossa (Telefe).

A la izquierda, Santa, de un año y medio; a la derecha, un pequeño Santiago del Moro (Fotos: Instagram)

En abril pasado, Franchín celebró en sus redes el hecho de haberse convertido en madrina de Santa. “Y un día me convertí oficialmente en la MADRINA (babosa) de esta niña tan tan especial para mi. Especial porque amo a sus padres con el alma y porque siento un orgullo inmenso de haber sido yo la elegida. SANTA hermosa de mi corazón, te acompañare por siempre y prometo ser la madrina más Gamba del mundo. Te amo Santa. Los amo @santidelmoro @totecuadros GRACIASSSSS MILES”, había escrito Analía en aquel momento en un posteo que subió a su cuenta de Instagram que incluía una foto suya con la nena en brazos.

Santa nació el 25 de marzo de 2022 y es hija tanto de Del Moro como de María José Sánchez, novia de toda la vida del conductor. La pareja ya había tenido a Catalina y Amanda. Cabe recordar que Santiago y María José pensaron mucho en el nombre de su tercera hija. “Les cuento por qué...”, reveló en su programa de radio antes de su nacimiento. “Cuando emprendimos esta aventura de ser papás yo pedí mucho, y no soy una persona extremadamente religiosa pero uno se aferra a lo que puede y tiene. Es movilizador ser padre. Y se me empezaron a juntar estampitas de santos, pedía, prendía velas y pasaron los meses hasta que por fin quedó embrazada. Llegó”, expresó el conductor de El Club del Moro (La 100).

Santiago del Moro junto a su hija Santa (Instagram)

“Pensé que sería un varón y me dicen que es una nena. Un día llego a casa y nosotros teníamos muchos nombres, y María me dice: ‘Se va a llamar Tal’, porque si era nene se iba a llamar así. Así que se llamará así como nena”. Y agregó que pensó que el nombre era común en los varones pero no así en las nenas. “Pero después me enteré de bisabuelas que tenían ese nombre, yo no sabía que existía. Es simple, no lo había escuchado. Lo quería para nene, y cuando llegué a casa y mi mujer me dijo eso y dije: ‘Está bien’. Mi hijita se va a llamar Santa, porque mi hijo se iba a llamar Santo o Santos, y cuando no fue nene quedo ahí, pensamos otros nombres de mujer y después mi mujer me dijo eso. Es simple, mi duda era porque le van a decir Santi, como mi nombre y no quería”, cerró Santiago en aquella oportunidad.