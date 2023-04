Analía Franchín se convirtió en madrina de la hija de Santiago del Moro: “Es un orgullo”

Analía Franchín fue elegida para amadrinar a la hija menor de Santiago del Moro

Santiago del Moro es bastante reservado con respecto a su vida privada. Es verdad que el conductor de Gran Hermano no tiene escándalos en su haber. En pareja con María José Sánchez, su novia de toda la vida, es padre de Catalina, Amanda y Santa. Y pocas veces suele abrir las puertas de su intimidad. Sin embargo, por estos días decidió bautizar a la menor de sus hijas, nacida el 25 de marzo del año pasado. Y la madrina de la nena, Analía Franchín, no pudo contener su emoción e hizo un sentido poesteo en su cuenta de Instagram.

“Y un día me convertí oficialmente en la MADRINA (babosa) de esta niña tan tan especial para mi. Especial porque amo a sus padres con el alma y porque siento un orgullo inmenso de haber sido yo la elegida. SANTA hermosa de mi corazón, te acompañare por siempre y prometo ser la madrina más Gamba del mundo. Te amo Santa. Los amo @santidelmoro @totecuadros GRACIASSSSS MILES”, escribió la panelista de A la Barbarossa junto a una foto con la nena en brazos.

Hasta ese momento, del Moro no había hablado del sacramento que recibiría su hija, quien cumplió su primer año de vida hace menos de un mes. Y no se sabe si tenía intenciones, o no, de publicar algo al respecto. Sin embargo, respondió al posteo con un corazón. Y fueron muchos los famosos que se hicieron eco de este acontecimiento, como Damián Betular, Costa, Marcelo Polino, Maju Lozno, Marcela Baños y Guillermina Valdés.

El emotivo posteo en Instagram de Analía Franchín

Cabe recordar que Santiago y María José pensaron mucho en el nombre de su tercera hija. “Les cuento por qué...”, reveló en su programa de radio antes de su nacimiento. Y siguió: “Cuando emprendimos esta aventura de ser papás yo pedí mucho, y no soy una persona extremadamente religiosa pero uno se aferra a lo que puede y tiene. Es movilizador ser padre. Y se me empezaron a juntar estampitas de santos, pedía, prendía velas y pasaron los meses hasta que por fin quedó embrazada. Llegó”, comenzó el conductor.

Luego continuó: “Pensé que sería un varón y me dicen que es una nena. Un día llego a casa y nosotros teníamos muchos nombres, y María me dice: ‘Se va a llamar Tal’, porque si era nene se iba a llamar así. Así que se llamará así como nena”. Y agregó que pensó que el nombre era común en los varones pero no así en las nenas. “Pero después me enteré de bisabuelas que tenían ese nombre, yo no sabía que existía. Es simple, no lo había escuchado. Lo quería para nene, y cuando llegué a casa y mi mujer me dijo eso y dije: ‘Está bien’. Mi hijita se va a llamar Santa, porque mi hijo se iba a llamar Santo o Santos, y cuando no fue nene quedo ahí, pensamos otros nombres de mujer y después mi mujer me dijo eso. Es simple, mi duda era porque le van a decir Santi, como mi nombre y no quería”.

La pareja se conoce desde la infancia: ambos son oriundos de Tres Algarrobos, un pueblo en el partido de Carlos Tejedor, al noroeste de la provincia de Buenos Aires. Eran vecinos: ella vivía a la vuelta de la casa del conductor. Comenzaron siendo amigos de la infancia y en su adolescencia se enamoraron y apostaron a su amor para toda la vida. Hoy disfrutan de una hermosa familia que formaron con sus tres hijas.

Seguir leyendo: