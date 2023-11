La reacción de Caramelito Carrizo cuando se enteró del nuevo romance de Coco Sily

Caramelito Carrizo hablo de la nueva relación de Coco Sily (Intrusos)

El romance entre Cecilia Caramelito Carrizo y Coco Sily fue tan impactante como breve. La relación entre la conductora y el actor sorprendió a la prensa y la opinión pública y cuando se mostraron juntos capturaron los flashes. Durante la última gala de los Martín Fierro sucedió la presentación oficial que fue bienvenida por el mundo del espectáculo, por tratarse de dos personalidades queridas y respetadas.

Te puede interesar: Lejos de Caramelito, Coco Sily confirmó que tiene nueva novia: “Es un regalo del universo”

Sin embargo, a pesar de estos buenos augurios, al poco tiempo la relación se marchitó. Ella decidió apostar nuevamente por su vínculo con Damián Giorgiutti, el padre de sus hijos, Lorenzo y Benito, de quien se había separado el año pasado tras 25 años de matrimonio. Y aunque Coco se mostró decepcionado por la ruptura, el tiempo pasó, curó las heridas y el amor volvió a golpear su puerta.

“La verdad es que es un regalito del universo esto que me está pasando ¡Estoy súper feliz!”, reconoció el animador en una nota que le dio a Intrusos (América), donde habló de su nueva pareja y recapituló brevemente su ajetreada vida amorosa de los últimos meses.

“Es muy reciente, honestamente no lo esperaba”, admitió, y no dijo mucho más sobre el tema. Es que a pesar de blanquear su nueva relación, prefirió mantener el tema con un perfil bajo, un poco por cábala y otro por los diferentes orígenes de los novios: “No quiero que se queme. Ella no es del medio y quiero cuidarla”, aseguró Sily y aludió a su relación con Carrizo: “Dios cierra una ventana y abre una puerta”.

Con estas palabras flotando en el ambiente, en el programa que conduce Flor de la V fueron a buscar a Caramelito para conocer su opinión. Vale recordar que el flechazo entre ambos ocurrió cuando Sily le ofreció trabajo en FM Extra, 107,5. Con el tiempo salieron, se enamoraron y se separaron, pero más allá de la distancia y los vaivenes, siguieron compartiendo ese espacio laboral.

Así llegaban Coco Sily Caramelito a los Martín Fierro (Foto: Nicolás Stulberg)

“Siempre hablamos de trabajo, de cosas de la radio y ahí nos preguntamos ‘¿cómo estás?¿Cómo están tus hijos?’, señaló Carrizo, que dijo estar al tanto de la nueva relación de su ex. “Me enteré que está de novio y me alegro mucho por él. Es una persona a la que quiero mucho, y él me quiere mucho a mí”, afirmó la conductora.

Luego, el cronista Alejando Guatti le preguntó si le significaba cierta incomodidad compartir el espacio laboral con Sily desde la separación. “Nunca fue incomodo, todo lo contrario. Compartimos un tiempo, los dos sabiendo muy bien qué le pasaba al otro, acompañándonos en esos momentos y todo fue realmente muy lindo y muy bueno”, aseguró Caramelito, que se mostró feliz por la reconciliación con su exmarido. “Estoy muy contenta con Damián, fue mi pareja durante 25 años. Tuvimos ese tiempo en el que nos separamos y ahora estamos muy bien”, cerró.

Ni bien se conoció el fin del romance y su regreso con Damián, Cecilia se había defendido de los cuestionamientos por su vínculo con Coco. “Yo no soy una porquería para usar a nadie”, sentenció en una visita a A la Barbarossa. Cuando le preguntaron si su marido había vuelto porque sentía celos de Sily, ella respondió: “Todo lo que nos pasa a los que estamos involucrados está sobre la mesa. En alguna medida todo sucede y todo es parte de ese movimiento”. Respecto a su presencia en los premios Martín Fierro, la actriz aseguró: “¿Cómo no lo iba acompañar? Él me preguntó si podía ir”.

Por último, Cecilia volvió a aclarar que Coco siempre supo lo que le estaba pasando en relación a los sentimientos que tenía con el padre de sus hijos, más allá de que se encontraban distanciados. “Somos personas grandes que nos supimos acompañar. A Damián lo amaba con todo mi corazón y siempre fue mi prioridad”, cerró la presentadora.