Cecilia Caramelito Carrizo admitió un acercamiento con el padre de sus hijos: “Estamos charlando”

Caramelito Carrizo confirmó que volvió con su expareja (Video: Socios del espectáculo)

Se terminó el amor entre Cecilia Caramelito Carrizo y Coco Sily. La noticia de la ruptura generó sorpresa ya que hace menos de un mes se habían mostrado muy enamorados en la entrega de los premios Martín Fierro. En aquella oportunidad, el conductor de Noche de Mente (TV Pública) ganó una estatuilla y lo festejó con un apasionado beso a la actriz. Además, arriba del escenario le agradeció por el apoyo.

Este jueves, Teleshow habló con Sily para confirmar la noticia: “Hola, sí me separé, gracias por preocuparte, no voy a hablar del tema”. Luego, este medio intentó comunicarse con Caramelito sin recibir respuesta. Pero, este viernes, ella pidió disculpas por haber tardado en responder porque estuvo en la guardia con un cuadro de fiebre y angina. Al sentirse un poco mejor, explicó que el distanciamiento con Coco fue en buenos términos.

“Sí, está todo muy bien entre nosotros. Y nuestro trabajo en la radio continúa como siempre”, señaló la actriz que seguirá teniendo un vínculo laboral con Sily en FM Extra, 107,5. Cabe recordar que él la había convocado para formar parte de la emisora. Luego de tener algunas reuniones de trabajo, él la invitó a cenar y ahí comenzó el romance.

Coco Sily y Caramelito en los premios Martín Fierro

Cecilia fue quien tomó la decisión de dar un paso al costado en la relación con el humorista. ¿El motivo? Apostar nuevamente a su vínculo amoroso con Damián Giorgiutti, el padre de sus hijos, Lorenzo y Benito, de quien se había separado en diciembre pasado tras 25 años de matrimonio. “Con Damián estamos charlando mucho y viendo si es que podemos reanudar nuestra relación”, explicó a Teleshow.

La actriz también habló sobre este tema con el ciclo Socios del Espectáculo (El Trece): “Estoy bien, triste obviamente y con todo lo que implican las decisiones de la vida y las de las relaciones”. Respecto a su vínculo con Sily aseguró: “Si bien fue una relación corta, para mí fue muy importante haberlo conocido y tenido en mi vida. Nuestra relación empezó desde la franqueza total y siempre con toda la verdad de lo que nos pasaba a los dos”.

Caramelito y Damián Giorgiutti

“Tratamos de construir juntos algo muy lindo, que de hecho lo fue, pero evidentemente yo no estaba en una circunstancia ideal para eso. Finalmente yo tomé la decisión de cortar la relación”, explicó Caramelito. “Sentía que no podía seguir avanzando de la mano de él. Con mi separación en diciembre sufrí mucho porque era algo que no esperaba. Lo que sucede ahora es que estamos reanudando con Damián la relación”, cerró.

En medio de este contexto, Oscar González Oro, quien hasta hoy comandó en forma transitoria el ciclo Nosotros a la mañana, habló de la tristeza que siente Coco, a quien considera su hermano y mantiene una relación de amistad desde hace años. El periodista leyó un mensaje privado que le había enviado al conductor: “Te amo, negrito, pero no quiero salir a decir nada, vos sos mi amigo y te adoro, pero no voy a salir porque me duele. Ella es un sol de persona y espero que le vaya hermoso en su vida”.

Luego de hablar con el entorno más cercano de Sily, González Oro manifestó: “Está triste, me lo dice su hija mayor. Se enamoró, el gordo se enamoró”. A la vez también se tomó un minuto para referirse a Carrizo, de la que detalló por su parte que quedó muy herida tras la muerte de su hermano: “Yo hice campaña cuando al hermano había que llevarlo a Estados Unidos, luego se produjo la muerte y a ella eso le produjo una crisis. Quizás para el marido no haya sido fácil convivir con Caramelito”, finalizó el periodista.

