El planteo de Juana Viale a Jimena Monteverde por el menú en su programa: “Te quiero hacer una crítica”

Juana Viale cuestionó el menú de Jimena Monteverde

En la última emisión de Almorzando con Juana (El Trece), Juanita Viale se convirtió en protagonista de un divertido paso de comedia en compañía de la chef Jimena Monteverde, encargada de la elaboración de los platos que posteriormente serían degustados por los invitados de la edición en curso, que en esta ocasión fueron Mariano Martínez, el Polaco, Daniel López Rosetti, Betiana Blum y Tomás “Toto” Kirzner.

Con los invitados ya acomodados alrededor de la mesa, Juanita solicitó formalmente la entrada de Jimena al estudio de una forma muy particular, dando a entender, entre risas, que algún cuestionamiento llegaría: “Voy a invitar a Jimenita, que tiene el menú”, se la escuchó decir, momento en que la cocinera ingresó al estudio, a la que casi no se le dio la posibilidad de emitir palabras o presentarse.

“Escuchame una cosa”, comenzó la conductora, para continuar: “Te quiero hacer una crítica de entrada. Vos dijiste el domingo pasado que los menúes iban a ser vegetarianos”, momento en que la recién ingresada fingió no recordar lo que había asegurado en la emisión anterior. Pero lejos de permanecer en silencio, continuó con la dinámica establecida: “Dos vegetarianos, y bueno, le pusimos un langostino, un toquecito de nada”, enfatizó, para luego desviar el rumbo de la conversación y enfocarse en el look de Juana, con un imponente color dorado.

“Qué linda que estás hoy, parecés una mina de oro. En realidad, iba a decir que te parecías a un alfajor de chocolate, pero por el envoltorio, los de chocolate vienen en dorado”, expresó Monteverde, a lo que recibió como respuesta que ella se asemejaba entonces a uno de chocolate blanco. Rápido de reflejos, el Polaco destacó que ambas parecían un bombón, por el envoltorio.

Tras este diálogo, Jimena procedió a describir los platillos que conformaban la entrada del menú dominical: un tartar de palta y langostino y, para los comensales vegetarianos, una preparación a base de espárragos, recordando que todavía es época de esa verdura y se debe aprovechar. Posteriormente, reveló que el plato principal consistiría en un wok de arroz yamaní acompañado de un crocante de fideo de arroz y, para concluir, un cremoso postre de mango, un shot de vino blanco y una crema de limón.

Cabe recordar que en la anterior emisión, Monteverde había revelado: “La conductora solamente pidió que los menús de la mesa sean vegetarianos, y así son y así serán”. Al escuchar este comentario, Juana no pudo ocultar su asombro y satisfacción por la implementación de este cambio en su programa, que marcaría una diferencia con respecto al programa de su abuela, Mirtha Legrand. “¿En serio? No lo impuse, tiré una sugerencia. Qué bueno, me escucharon, alguien me escuchó, no lo puedo creer”, expresaba Viale entre risas. Sin embargo, una semana después, ya dejó de cumplirse la consigna.

Juana Viale habló de su look

Respecto del vestuario de Juana para esta segunda emisión de la temporada, la propia conductora también se había referido al tema al ingresar al estudio y dar por comenzada la emisión, cuando en su tradicional explicación del atuendo, aseguró: “Hay crisis en la Argentina y Bogani tuvo una crisis de género, y bueno, viste cómo es esto”, expresó con ironía, al referirse al diseñador argentino-libanés que desde hace años la acompaña con sus looks.

“Desnuda, realmente”, continuó la presentadora, para luego sí detallar el vestuario: “Tengo un top dorado, drapeado con off shoulder, con un profundo escote en V, por mi apellido lo hizo, exclusivamente, por supuesto, lo sabemos todos”. Respecto de la parte inferior de la indumentaria, aclaró: “Un pantalón de encaje en tono marfil, muy bonito. Y abajo está mi piel”, aclaró, para luego dejar en claro: “Y bueno, mientras se pueda”.

Tampoco olvidó detallar el resto de los accesorios que complementaban su vestuario: “Y por supuesto la bijou de Bogani, que son como unos lazos dorados, muy bonitos. Simple, pero gran trabajo manual de artesanía, muy lindo”, también aprovechó a referirse al maquillaje elegido, y al peinado, “un efecto wet”.