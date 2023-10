El particular pedido de Juana Viale a Jimena Monteverde para los menúes del almuerzo del domingo

El pedido de Juana Viale a Jimena Monteverde (Video: “Almorzando con Juana”, El Trece)

Juana Viale hizo su reaparición en la televisión el 29 de octubre, retomando su rol como conductora del programa Almorzando con Juana (El Trece). Así las cosas, será la anfitriona de los almuerzos dominicales en los que contará con una mesa compuesta por diversas personalidades del ámbito artístico y figuras públicas de relevancia actual.

Como en anteriores años, la chef Jimena Monteverde es la responsable de las elaboradas y deliciosas comidas que se sirven a los invitados. Durante la inauguración del programa, anunció detalladamente los platos que se ofrecerían en la primera emisión: “Hoy es 29, chicos, domingo 29. De entrada hice una tostada con pan de nuez, con stracciatella y unos tomates asados. De primer plato tenemos unos ñoquis tricolor rellenos con muzzarella y una salsa de hongos. Y de postre una trilogía de frutillas, van a ver que tiene unas perlas de frutillas, una granita. Hay que aprovechar que están las frutillas en temporada”, explicó la cocinera.

Además, aclaró que el regreso del programa de Juana también contaría con la sección “Jime express”, momento en que la cocinera detalla una receta simple y fácil para poder realizar en el hogar: “Ahora que la manteca está muy cara, vamos a hacer unas galletitas muy fáciles para hoy domingo a la tarde, para comer con el mate, de aceite. Cuatro ingredientes, nada más”.

Antes de abandonar el estudio, Jimena reveló una solicitud específica que Juana hizo respecto a la comida que se servirá en su programa: “La conductora solamente pidió que los menús de la mesa sean vegetarianos, y así son y así serán”. Al escuchar este comentario, Juana no pudo ocultar su asombro y satisfacción por la implementación de este cambio en su programa, que marca una diferencia con respecto al programa de su abuela, Mirtha Legrand. “¿En serio? No lo impuse, tiré una sugerencia. Qué bueno, me escucharon, alguien me escuchó, no lo puedo creer”, expresó Viale entre risas.

Juana Viale en su primer programa de la temporada (Instagram)

Es importante señalar que Juana adoptó un estilo de vida vegetariano desde hace varios años, por lo que siempre fue una condición que su plato no incluya carne. En ediciones anteriores del programa, los invitados tenían la opción de elegir un plato con o sin carne. Sin embargo, a partir de ahora, cada personalidad que participe en los almuerzos dominicales disfrutará exclusivamente de preparaciones vegetarianas.

El clásico que su abuela, Mirtha Legrand, impuso en la televisión argentina hace más de cinco décadas, tuvo a Juana Viale al frente acompañada en la mesa por Darío Barassi, L-Gante, Luciano Cáceres y Luciana Geuna, en reemplazo de Charlotte Caniggia, quien luego de algunos roces con participantes del Bailando 2023 decidiera dar un paso al costado del ciclo, además de confirmar que tampoco sería pare del almuerzo apenas unas horas antes de que comenzara la grabación, por lo que la producción se vio obligada a buscar una invitada de emergencia para que ocupara su silla.

Por tal motivo, la conductora no se privó de hacer su descargo contra la hermana de Alex Caniggia y su mánager, Fabián Esperón, por lo que a su entender había sido una actitud muy poco profesional.

“Les quiero contar que tenemos una mesaza, digna de domingo, para estar compartiendo con todos ustedes. Pero antes, cabe aclarar que nosotros estuvimos anunciando justamente nuestra mesaza, pero la señorita Charlotte no viene a la mesa hoy porque no se sentía de humor”, comenzó diciendo la hija de Marcela Tinayre. Y luego continuó, visiblemente indignada: “El representante Fabián maltrató a toda mi producción, porque la señorita se había comprometido a venir y no vino. Pero igual, ¡qué se puede esperar del burro más que una patada!”.