El festejo de cumpleaños de Marcela Tinayre: baile arriba de la mesa, música francesa y diversión

El cumpleaños de Marcela Tinayre (Fotos y videos: Instagram)

El martes 31 de octubre, Marcela Tinayre festejó sus 73 cumpleaños con una gran celebración en su residencia en Barrio Parque. La velada estuvo marcada por el amor de sus seres queridos y contó con regalos, baile, comida y la presencia de su mamá, Mirtha Legrand. También participaron su nieta Ámbar y sus tres hijos, Nacho, Juanita y Rocco.

El festejo de la conductora contó con unos 70 invitados, entre ellos, se encontraban sus compañeros de Polémica en el Bar (América), como Gabriel Schultz, Walter Alfa Santiago, Flavio Mendoza y el productor del programa, Gastón Trezeguet. También asistió su amiga íntima Adriana Costantini, expanelista de Las Rubias.

El cumpleaños de Marcela Tinayre

Otros amigos de Tinayre que participaron en la celebración incluyeron a Teresa Garbesi, Teresa Calandra, Teté Coustarot, Nequi Galotti, Martín Cabrales, Fernando Burlando y su mujer, Barby Franco. Además, participaron de la fiesta José María Muscari, Gabriel Oliveri y Lucía Pedraza, pareja actual de Nacho Viale.

Durante la fiesta, los invitados se divirtieron y también se deleitaron con delicias dulces y saladas para todos los gustos. Como broche de oro, Ámbar se encargó de llevar una rica Pavlova como torta de cumpleaños.

Mirtha Legrand se emocionó en el cumpleaños de su hija

En los videos que compartieron en las redes sociales, se puede ver a Marcela muy feliz bailando con sus invitados, incluida su mamá. Además la cumpleañera se subió arriba de una mesa de mármol para seguir celebrando con sus seres queridos. De esta manera, todos vivieron una noche especial e inolvidable.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando la actriz Lucila Gandolfo cantó diversos temas en fránces. Chiquita no pudo evitar emocionarse y se puso a llorar al recordar diferentes momentos de su vida. Además, se volvió a emocionar cuando saludó a su hija luego de que le cantaron el feliz cumpleaños.

Marcela Tinayre, Teté Costaurot y Teresa Garbesi

Antes de entrar a la casa de Marcela, Legrand habló con Santiago Sposato, movilero de LAM (América). El cronista le preguntó por la competencia televisiva directa con su hija los sábados por la noche. “No, no, yo dejo que las cosas circulen. Quiero que mi programa salga bien, que al público le interese, que sea interesante. Y si hay un poquito de competencia, mejor. Un poco de picante está bien”, dijo la Chiqui con su sello, a la vez en que dijo que está “muy contenta” con su programa.

Asimismo, destacó la vuelta de Juana Viale a la conducción, quien los domingos está a cargo de los almuerzos, también por El Trece. “Está muy bien, me encantó, está espléndida, es preciosa”, definió Mirtha sobre el carisma de su nieta. A la vez, dijo que “jamás” le da consejos sobre cómo tiene que conducir. “Ella ha cambiado mucho, está muy entusiasmada. Y que las tres mujeres de una familia estén al aire debe ser único en el mundo”, remarcó Legrand.

Mirtha Legrand y Marcela Tinayre

El último sábado, y a una semana de haberse realizado las elecciones primarias en la República Argentina para elegir al próximo presidente, Mirtha habló sobre los comicios de cara al balotaje del domingo 19 de noviembre. Con Luis Novaresio como invitado, la Chiqui respondió una de las preguntas del periodista sobre la política argentina. “¿A quién vas a votar?”, le preguntó sin filtros. Con la rapidez que la caracteriza y ante la risa de los presentes, la conductora le respondió: “No te voy a decir”.

Luego, agregó: “Yo te voy a decir que tengo edad como para no ir a votar, pero voy a votar siempre, siempre”. De inmediato, todos en el estudio aplaudieron a la conductora, quien se mostró orgullosa de poder cumplir con su deber cívico. Novaresio entonces redobló la apuesta. “No me digas a quién vas a votar pero decime si tenés decidido a quién hacerlo”, planteó. La respuesta de Mirtha fue contundente. “Sí, sí”, dijo convencida sin revelar el nombre del candidato. “Sé perfectamente a quién no voy a votar”, cerró.

El abrazo entre Flavio Mendoza y Marcela Tinayre

Flavio Mendoza y Teresa Calandra

Fernando Burlando y su pareja, Barby Franco

Marcela Tinayre celebró con alegría

Mirtha Legrand y Marcela Tinayre bailaron

El baile entre Marcela Tinayre y su hija Juanita

Mirtha Legrand, feliz en el festejo de su hija Marcela