La indignación de Juana Viale con Charlotte Caniggia: “¡Qué se puede esperar!”

Juana Viale enojada con Charlotte Caniggia (Video: Almorzando con Juana, ElTrece)

Las esquirlas del conflicto generado en el Bailando 2023 entre Coti Romero y Charlotte Caniggia siguen causando estragos. Después de que la ex Gran Hermano revelara al aire una desafortunada frase que la mediática había dicho sobre Zaira Nara, la modelo terminó renunciando al streaming del programa conducido por Marcelo Tinelli. “Hirieron mi dignidad como mujer y profesional”, dijo la hermana de Wanda Nara en un comunicado de X (ex Twitter). Y es que, en lo que se suponía era un chiste que todos festejaron, tanto a ella como a la actual participante del Ballando con le Stelle italiano les endilgaron haber llegado a esa instancia de sus carreras por favores sexuales. Y, obviamente, ambas se sintieron ofendidas.

Lo cierto es que las repercusiones del caso hicieron que la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia se sintiera expuesta, motivo por el cual decidió no continuar en el certamen de baile. Y, al mismo tiempo, dadas las circunstancias se bajó de la mesa de Almorzando con Juana, apenas unas horas antes de que comenzara la grabación del primer envío de la temporada del ciclo, por lo que la producción se vio obligada a buscar una invitada de emergencia para que ocupara su silla.

Así las cosas, este domingo Juana Viale debutó en la pantalla de ElTrece con el clásico que su abuela, Mirtha Legrand, impuso en la televisión argentina hace más de cinco décadas. Y estuvo acompañada por Dario Barassi, L-Gante, Luciano Cáceres y Luciana Geuna, en reemplazo de la hermana de Alex Caniggia, con quienes mantuvo una interesante charla. Pero no se privó de hacer su descargo contra Charlotte y su mánager, Fabián Esperón, por lo que a su entender había sido una actitud muy poco profesional.

“Les quiero contar que tenemos una mesaza, digna de domingo, para estar compartiendo con todos ustedes. Pero antes, cabe aclarar que nosotros estuvimos anunciando justamente nuestra mesaza, pero la señorita Charlotte no viene a la mesa hoy porque no se sentía de humor”, comenzó diciendo la hija de Marcela Tinayre. Y luego continuó, visiblemente indignada: “El representante Fabián maltrató a toda mi producción, porque la señorita se había comprometido a venir y no vino. Pero igual, ¡qué se puede esperar del burro más que una patada!”.

Juana Viale en su primer programa de la temporada (Instagram)

La pelea entre Coti y Charlotte había surgido en medio de la pista del programa de América, cuando la mediática manifestó su descontento con algunos de los integrantes del streaming. En ese momento, la ex del Conejo Quiroga la trató de “falsa” y aseguró que, si hubiera querido quemarla, hubiera contado lo que le había dicho Caniggia fuera del aire para que ella lo repitiera.

Entonces, sin medir sus palabras, Romero aseguró mirando a la participante que la escuchaba junto al conductor: “No le quisiste decir a Zaira y me lo dijiste a mí para que yo no lo diga, y yo te dije: ‘No lo puedo decir’. Dijo, de ella y de Wanda, que las dos estaban acá por chupar pi.... Y me dijo que lo diga, porque dijo que yo decía todo y que yo no me callaba nada. Y yo le dije: ‘No lo voy a decir’”.

Al escuchar estas palabras y ver que todos en el piso festejaban lo que consideraban una broma y no una agresión, la menor de las Nara decidió hacer un contundente posteo. “A partir del día de la fecha no continuaré formando parte del streaming en el programa Bailando por un sueño. Jamás imaginé que participantes de este espacio donde he puesto mucho cariño y dedicación, me hayan injuriado como lo han hecho. Soy respetuosa y me duele que se festejen expresiones dañinas que hieren profundamente mi dignidad, como mujer y profesional. Disfrutaba mucho mirar, y participar de este programa”, escribió.