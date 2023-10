De Argentina a Italia y de las dudas al casamiento: la romántica historia de amor de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Oriana Sabatini y Paulo Dybala a través de los años

En 2018 Oriana Sabatini y Paulo Dybala comenzaron un romance a distancia, sin imaginar que unos cinco años más tarde estarían en Italia planificando su casamiento. En aquella época, ella estaba en Buenos Aires y se consolidaba como cantante, mientras que él tenía su vida en Turín, donde jugaba para la Juventus.

Te puede interesar: La emoción de Cathy Fulop y Ova Sabatini por el casamiento de Oriana y Paulo Dybala: “No paro de llorar”

Ambos venían de fracasos amorosos: la hija de Catherine Fulop terminaba una relación de tres años con el actor Julián Serrano; y el deportista cordobés puso un punto final a su noviazgo con la modelo Antonella Cavalieri. Tras hacer un duelo, decidieron apostar al amor una vez más, a pesar de que residían en países diferentes.

Como cualquier pareja, durante los primeros meses fueron cautos y prefirieron mantener su romance en secreto. Solo daban indicios en las redes sociales, con intercambiamos de likes y comentarios. Incluso decidieron mantener un perfil bajo hasta después de la Copa Mundial de Rusia, en la que Dybala representaba a la Selección Argentina. De esta manera, evitaron que se especulara sobre su desempeño en el campo de juego mientras estaban juntos.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala iniciaron su romance en 2018

Con el paso de los meses el vínculo amoroso crecía, pero las expectativas de que esta relación a distancia pudiera florecer eran escasas. Solían compartir viajes durante los recesos del fútbol europeo, pero luego él regresaba al Viejo Continente y otra vez el intercambio virtual. Llegó un momento en el que Oriana debió afrontar una encrucijada en su vida: tenía que decidir si ponía en pausa su crecimiento laboral para irse a vivir a Europa y se alejaba de su familia para estar con su novio. En definitiva, debía resolver si se jugaba todo por amor.

Te puede interesar: Oriana Sabatini y Paulo Dybala se casan: “Para siempre”

Luego de reflexionar por un tiempo, Sabatini se animó a probar la convivencia con Paulo en Italia. Su mamá no estaba de acuerdo con la determinación de su hija. “En el caso de Ori es su elección pero a mí me angustia un poquito. Yo siento que es joven y se puede dar el gusto de tomarse su tiempo para vivir un gran amor. Si no resulta, yo sé que va a poder seguir adelante con su vida y su profesión”, había declarado Cathy, preocupada por el futuro de la joven.

En 2020, ambos estaban disfrutando de esta etapa en la que compartían un hogar en la ciudad de Turín, con sus perros. A poco de la mudanza, comenzó la pandemia y se contagiaron de coronavirus. De esta manera, debieron recluirse en su casa, alejados de su familia. Aunque fue un momento difícil, pudieron superarlo y su relación se fortaleció.

Paulo Dybala y Oriana Sabatini festejaron el título mundial de la selección argentina de fútbol en Qatar (Instagram)

Como no quería dejar de trabajar, Oriana empezó de cero en Europa y con mucho esfuerzo y paciencia fue haciendo su carrera internacional. Se convirtió en una de las mujeres más buscadas por el mundo de la moda: por caso, muchas marcas exclusivas la contratan como figura para asistir a eventos y logró hacer un camino propio, más allá del apellido ilustre y su relación con uno de los futbolistas más destacados de la Serie A.

Te puede interesar: Leandro Paredes filmó la romántica propuesta de casamiento que Paulo Dybala le hizo a Oriana Sabatini

En 2022, Dybala vivió uno de los momentos más importantes de su carrera futbolística: salió campeón mundial con la Selección Argentina en el Mundial de Qatar. Sabatini lo acompañó, pero no pudo estar en la histórica celebración en Buenos Aires, ya que tenía un compromiso laboral en Londres. “Qué ganas de poder estar en Argentina festejando con vos y con todos, como se merecen después de semejante logro y esfuerzo. Te amo infinito y te acompaño hoy desde el avión”, le escribió en sus redes sociales.

Actualmente, Oriana y Paulo viven Roma, ya que el futbolista fue transferido al club de la capital italiana, y juntos disfrutan de su amor y del éxito del otro en sus respectivas carreras, las que demostraron con creces que se pueden complementar. En febrero de 2023, la cantante había viajado sola a Buenos Aires para participar de la boda de una amiga. En el casamiento, ella agarró el ramo de la novia y manifestó sus ganas de formalizar la relación con el delantero.

Ocho meses más tarde, Paulo le propuso casamiento y ella aceptó encantada. En un posteo en conjunto y bajo el lema “para siempre” junto al emoji de un corazón blanco, la artista y el deportista confirmaron que pasarán a la brevedad por el altar. En la imagen se la ve a Oriana acostada en la cama con el pijama puesto. Le da su mano izquierda a Paulo, quien se la sostiene para que resalte el anillo, y con la derecha se toma el rostro, entre el llanto, la alegría y la emoción.

Un rato antes, había desafiado los pronósticos y quizás sus propios temores cuando se arrodilló ante su novia al pie de la Fontana Di Trevi. Todo estaba tramado al detalle. Esperó que Oriana arrojara la moneda para proceder al ritual milenario. Se hincó, sacó una pequeña caja de su bolsillo y le hizo la propuesta que ella tanto esperaba. Ahora empieza un nuevo camino que transitarán juntos, con nuevos desafíos y sostenido por el amor que supieron construir a pesar de las distancias y los temores.