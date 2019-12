Luego, la actriz amplió sus declaraciones en una nota frente a las cámaras de Pamela a la tarde. “Como mamá estoy feliz que ella esté viviendo esta historia de amor tan bella. A él lo adoro, me parece una persona increíble. No es que ella abandone su carrera porque sigue componiendo, de hecho en febrero va a sacar temas nuevos, pero al no estar acá donde está su carrera y su profesión, no es lo mismo”, aseguró.