Oriana Sabatini y Paulo Dybala se casan: “Para siempre”

Oriana Sabatini y Paulo Dybala están en pareja desde el 2018. Durante estos cinco años de relación, el futbolista y la cantante conviven en Italia, tienen dos mascotas en común y ahora darán un paso más para afinazar su vínculo: se comprometieron.

Cada vez que se lo preguntaban en alguna entrevista, la cantante sin pudor ni vergüenza afirmaba que le encantaría casarse con Paulo y que estaba esperando que su pareja tomara la iniciativa. Finalmente, este martes dieron la confirmación oficial en simultáneo a través de las redes sociales.

En un posteo en conjunto y bajo el lema “para siempre” junto al emoji de un corazón blanco, Oriana y Paulo compartieron una imagen confirmando que pasarán a la brevedad por el altar. El futbolista, que tiene más de 57 millones de seguidores en Instagram, y la cantante, que supera los seis millones, utilizaron dicha plataforma para dar la noticia de manera pública.

Paulo Dybala le pidió casamiento a Oriana Sabatini

En la foto que compartieron se la ve a Oriana acostada en la cama con el pijama puesto. Le da su mano izquierda a Paulo, quien se la sostiene para que resalte el anillo, y con la derecha se toma el rostro, entre el llanto, la alegría y la emoción. El futbolista es el que toma la imagen, pero son los brillantes los que se roban las miradas.

De esta manera, Oriana recibió la propuesta que tanto esperaba y por la que pedía en cada micrófono que se le pusiera delante. Por ejemplo, hace dos años, cuando visitó a Jey Mammón en el programa que hacía por América: “A mí me encantaría casarme, pero de acá a que pase... Que me pida casamiento sí, lo espero”, sostuvo Sabatini y explicó por qué su novio estaba en duda. “Él es medio como yo con la maternidad, yo no sueño con eso, él sí sueña con ser padre y yo sueño con el casamiento y él no sueña tanto con eso. Nunca se sabe igual, que pase lo que tenga que pasar”.

En otra nota para Implacables (El Nueve), en abril de este año, la modelo se refirió al asunto y metió presión a su manera: “No hay anillo por ahora, pero bueno me vine de blanco, estoy manifestando”, remarcó luciendo su look en plan noviero en el evento con el que enfatizaba su deseo. Además, sus seguidores, siempre atentos a cada movimiento, destacaron que Oriana suele darle like a diferentes videos de propuestas de casamiento, lo que sumaba evidencias a sus ganas de que ocurriera. Finalmente, la propuesta llegó y pronto se vendrán los preparativos de la fiesta.

El amor marcado en la piel

Al parecer, la modelo y el futbolista llevarían en su piel un diseño en común. Todo comenzó a raíz de una romántica postal que Oriana subió a su cuenta de Instagram donde se los puede ver disfrutando de sus vacaciones en Ibiza. “Amorcito en España”, escribió ella y dejó tres fotos de ambos en un yate. Incluso el posteo tuvo relevancia por la respuesta de Dybala, ya que él le contestó: “Mátame tranqui, jaja”, haciendo referencia a que había salido mal en una de las fotos.

El tatuaje que tendrían en común Oriana y Paulo

En la imagen mencionada, un detalle no pasó desapercibido entre los internautas. Es que en sus brazos ambos tienen un diminuto corazón tatuado y el diseño es idéntico: asemeja estar pintado por dentro aunque no es pleno, sino que deja lucir fragmentos de la piel e incluso parece que lleva algo más en su interior.

A raíz de este dato, los usuarios comenzaron a evaluar si había más coincidencias en los tatuajes de ambos, y descubrieron algo que llamó la atención: tanto Paulo como Oriana tienen una palmera en su piel la cual simboliza verano, playa, caribe, descanso, tranquilidad y naturaleza. Una geografía que, a juzgar por su actividad en redes, resulta de interés común en su relación.