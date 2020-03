Dentro de lo que venía siendo una charla distendida, Catherine cambió su tono cuando recordó el momento en el que supo la noticia. “Cuando nos enteramos no fue muy agradable, más estando a distancia. De todos modos nos llamaron por videollamada para demostrarnos que estaban bien de salud -dijo-. Ova (por su marido) ni te cuento cómo está, te la regalo, parece un león enjaulado, está histérico. Se angustia mucho y no quiere ver nada en la tele. Sinceramente, estamos con una gran psicosis. Después de que me dieron la noticia me descompuse, era como si me hubiera comido una piedra. Me dolía la cabeza, el estómago, y les juro que pensé que me lo había agarrado yo también al virus, pero es por la situación y la angustia”.