Ganó en Los 8 Escalones y emocionó a Guido Kaczka con su historia de amor: conoció a su novia cuando se recuperaba de un ACV

Un participante de Los 8 escalones hablo de su historia de amor tras ganar los tres millones de pesos

Guido Kaczka recibe cada noche a nuevos participantes en Los 8 Escalones de los 3 millones. Allí, además de jugar por el premio mayor, muchos concursantes aprovechan para contar sus historias de vida o revelar alguna anécdota personal que los haya marcado y que los distinga del resto de los competidores.

En ese sentido, este martes el ganador de los tres millones de pesos se sinceró con el conductor y le contó que sufrió dos ACV y que conoció a su novia por una aplicación cuando se estaba recuperando del primero que tuvo. “Tony, que practica natación en un centro de jubilados, también hace gimnasia. Vive en Florida, junto a su novia, Cecilia. La conoció por una aplicación, ¿Badoo, Happen, Tinder?”, preguntó Kaczka con ganas de saber más sobre la vida del participante.

Lejos de no querer contestar, Tony aprovechó el espacio de aire y dio detalles de la seducción virtual: “Badoo”, sostuvo. “Ah, Badoo, ¿es buena esa?”, repreguntó Guido con ganas de saber más al respecto. Fue ahí cuando el señor desarrolló su historia de vida. “Fue una situación muy risueña. Yo hacía cuatro meses había tenido mi primer ACV, y estaba paralítico en la cama. Y entré en Badoo a hacerme el galán, pero de algo que no podía conquistar. Y me dio bolilla…”, afirmó el hombre que logró llevarse el premio mayor y volverá al programa esta noche buscando duplicar el monto.

“Pero vos estabas recuperándote, unas ganas bárbaras”, sostuvo Kaczka entre risas. “Sí, pero cuando no podés no podés”, acotó Tony con una cuota de humor frente a la situación. Cabe destacar que en la actualidad el participante está cien por ciento recuperado de los ACV que sufrió.

Antonio se consagró ganador del ciclo y habló de su historia de amor

En el programa de El Trece, Antonio dio más detalles de su pareja, a quien conoció por una App de citas. “La historia es que en un momento dado me dice ‘así que vivís en San Fernando, mi hijo trabaja en San Fernando en una velería’. El mío también trabaja en una velería, trabaja en North. ‘Pero ahí trabaja mi hijo’. Resulta que eran amigos”, sostuvo sobre las causalidades que da la vida cuando uno menos se lo espera.

“Y me dice ‘bueno, acepto el café’. Y salí, parecía Robocop. Me aceptó como era, me cuidó, me curó”, agregó feliz por haber conocido a su pareja en esta aplicación. “Qué maravilla, qué amor”, comentó Carmen Barbieri emocionada por la historia de Antonio y su mujer. En tanto Pampita, que también es jurado del ciclo, expresó su opinión: “En las buenas y en las malas el amor, siempre”, sostuvo la conductora conmovida.

Por último, Antonio quiso agradecer y le dejó unas emotivas palabras para su novia que estuvo con él desde el primer día. “Cuando vea el programa, quiero que sepa que es un tributo para ella”, sostuvo de manera romántica dedicándole el triunfo a su mujer . “Creo que la vida es divertida, porque superada esa situación ( la de los dos ACV que tuvo) el mundo se vuelve color divertido”, concluyó Tony, con el cheque del premio en la mano, una sonrisa de oreja a oreja y el corazón explotado de felicidad.

