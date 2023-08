Ganó en Los 8 Escalones y desconcertó a Guido Kaczka con una insólita propuesta: “Vine para esto”

Ganó Los 8 Escalones y desconcertó a Guido Kaczka con una insólita propuesta

El miércoles último Fernanda, una mujer que durante el día trabaja de herrera y por la noche en una pizzería, volvió a Los 8 Escalones de los 3 Millones (El Trece) para ir en busca de los 6 millones de pesos luego de haber ganado el cheque del programa anterior. Sin embargo, la defensa de su corona no fue exitosa y quedó eliminada en el primer escalón. Así las cosas, quien se impuso fue Mariángeles, quien al ganar el premio mayor lo festejó junto a su marido y, ni bien alzó el cheque, le hizo una insólita propuesta a Guido Kaczka que descolocó por completo al conductor.

La participante comenzó respondiendo correctamente y llegó hasta la final, sacando tempranamente una cómoda ventaja a su competidor. La última pregunta fue de la temática “moda” y estuvo a cargo de Evangelina Anderson, en calidad de jurado invitada. Si bien ninguno de los finalistas respondió correctamente, Mariángeles tenía más aciertos acumulados y se hizo de los tres millones de pesos para consagrarse campeona. Rapidamente, su marido se acercó a celebrarlo y se fundieron en un abrazo. “No lo puedo creer. ¡Pará! ¿Guido es posta?”, le preguntó la ganadora al conductor, sin poder entender realmente lo que estaba pasando. Incluso, admitió sentir temblores en el cuerpo. Fue ahí cuando Mariángeles se sinceró con Guido y le hizo una inesperada propuesta que dejó boquiabierto al animador.

“Yo vine para ser tu amiga, Guido. ¡Quiero ser tu amiga!”, le dijo a Kaczka, un comentario que tomó muy desprevenido al conductor pero que de todos modos lo tomó a bien. Y hasta llegó a aceptar la propuesta: “¿Amigos? Sí”. De hecho, ese fue el pie ideal para que Guido le preguntara a Mariángeles si regresaría al programa por más. “Como amigo te lo pregunto, ¿volvés por los seis millones?”, planteó. Y Mariángeles respondió afirmativamente, por lo que este jueves intentará revalidar su título.

La participación de Mariángeles había comenzado de manera ideal en el juego, sumando muchas luces verdes y esquivando las rojas, correspondientes a los errores. Y además de esto, se destacó por su carisma. “Siempre tengo que decir ‘Mariángeles todo junto’”, fue lo que dijo la mujer al presentarse.

“¿Todos los días vas al gimnasio?”, le preguntó el conductor en un tramo de la competencia y cuando le dijo que sí, contó a modo de broma que lo hacía “para no pasar tanto tiempo en casa”. “¿O sea que a veces vas y no hacés casi nada?”, le retrucó Guido. “Me quedo charlando, porque trabajo en casa y me tengo que escapar de mi marido, que también trabaja ahí y de mi hija. Es la única alternativa que encontré”, confesó entre risas.

De la misma manera, Mariángeles contó que para ir al programa, ella y su marido debieron “escaparse” de su hija. “Vos lo hacés, pero también ellos lo hacen con vos”, le dijo Kaczka al escuchar este comentario. Otra de las cosas de Mariángeles que sorprendieron al conductor fue cuando contó cómo había conocido a su marido, 17 años atrás, cuando ella trabajó de moza en la fiesta de 50 del papá de él. “Ahí intercambiamos algo, hubo miraditas”, recordó. “Pero vos bandejeabas, tenías que estar atenta y a la vez lo fichaste”, le hizo notar Guido entre risas.

