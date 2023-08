Un guía de perros antinarcóticos resultó nuevo ganador en Los 8 escalones: se inscribió 400 veces

El particular trabajo del ganador de Los 8 escalones (Video: El Trece)

En cada emisión de Los 8 escalones (El Trece), Guido Kaczka logra mantener a la audiencia activa frente al televisor con un divertido juego de preguntas y respuestas que se convirtió en una de las insignias del canal. En ese recorrido, el conductor indaga en las historias de vida de los participantes quienes buscan llevarse un importante premio en efectivo para cumplir con sus metas y sueños. Y la fórmula le da buenos dividendos, consagrándose a diario como lo más visto y peleando punto a punto con la competencia.

En la última edición del ciclo, el público y el conductor fueron testigos de una historia verdaderamente singular. Pablo Chacón, un guía de perros antinarcóticos que trabaja en la Aduana, se convirtió en el protagonista de la noche al compartir detalles fascinantes sobre su labor y las increíbles habilidades de su perro.

Al ser consultado respecto de su trabajo, aseguró que lo hace junto con Atila, un Golden Retriever de nueve años. A la vez, reveló que su compañero canino no solo es capaz de detectar drogas, sino también dólares. Este detalle sorprendió a muchos, incluido el conductor, quien se mostró asombrado al conocer que el animal puede identificar incluso un solo billete de dólar. Pero, ¿cómo lo hace? Según Pablo, cuando Atila detecta droga o dólares, rasca el lugar donde percibe el olor. Además, el perro no señala a las personas, sino que se centra en cargas y equipajes.

Pero las sorpresas no terminaron ahí, y mientras el estudio estaba en completo silencio atento a los detalles de su profesión, compartió que el perro tiene dos formas de detección: activa y pasiva. Mientras que la detección pasiva implica que el can se siente al detectar, por ejemplo, bombas; por su parte, la detección activa se utiliza para marcar la presencia de drogas. Estos perros están entrenados para identificar cualquier comportamiento atípico, ya sea de atracción o repulsión. En este contexto, compartió una anécdota insólita: “Estamos entrenados para identificar cualquier comportamiento que tenga el perro, tanto si algo le atrae como si le repele. Hay cargas (de droga) que han rociado con orina de león, entonces el perro no se quería acercar y eso te despierta curiosidad”.

Más allá de su trabajo, Pablo demostró tener un vínculo especial con Atila. “Lo amo con toda el alma”, se sinceró. Y su amor por los animales no se limita a su compañero de trabajo. Con el premio obtenido en el programa, explicó que desea ayudar a una ONG protectora de animales en Rosario “Los rescataditos de Manu”, que se dedica a rescatar perros y gatos, además de unas deudas que tiene en su hogar.

Pero llegar al programa no fue tarea fácil, ya que aseguró que se inscribió casi 400 veces debido a problemas técnicos con el formulario de inscripción: “Me anotaba y no me salía el formulario de preguntas y pensé que algo estaba haciendo mal”, explicó.

Sin embargo, su persistencia dio sus frutos, y finalmente fue convocado al programa, donde no solo demostró su vasto conocimiento en cultura general, sino que también compartió su apasionante profesión con millones de espectadores. Tras alzarse con los 3 millones luego de una pregunta final realizada por Pampita, el participante confirmó que en la noche del jueves también se presentará a la espera de poder incrementar el premio y llegar a los 6 millones.

Perdió el jugador récord de los 8 escalones (Video: El Trece)

Hace apenas una semana, las miradas estaban puestas en Santiago, quien durante cinco programas consecutivos resultó ganador, lo que llevó a que acreciente su patrimonio en 15 millones de pesos.

Santiago es estudiante de ciencias políticas, ayudante de cátedra en una materia y asesor en procuración penitenciaria, el organismo que se encarga de controlar las cárceles federales y que se cumplan los derechos básicos de las personas privadas de su libertad. Su sueño es ser presidente de la Nación.

