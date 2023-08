Cande Ruggeri sumergió su cara en el hielo y contó el motivo: “Voy a hacerlo todos los días”

El insólito método que Cande Ruggeri probó y mostró en sus redes sociales (Video: Instagram)

Cande Ruggeri es una de las influencers más seguidas del país y utiliza las plataformas digitales como un medio de trabajo con diferentes marcas, empresas y emprendimientos que la contactan para la creación de contenido y también se desarrolla como modelo desde hace varios años. La hija de Oscar Ruggeri también participó del Bailando por un sueño y llegó a instancias finales del certamen.

En sus redes también comparte contenido de su vida privada o los viajes que realiza y actualmente está enfocada en la maternidad de Vita, la bebé de ocho meses que tuvo con su novio Nico Maccari. En esta oportunidad, la influencer quiso probar una “técnica que mejora la piel” y que se volvió viral en Tik Tok.

Fue a través de las historias de Instagram donde Cande mostró este procedimiento que se iba a aplicar para ver si le daba resultado. “Voy a hacer un experimento, acá está Vitutina (por su bebé) que es meter la cara en hielo, literalmente”, comenzó diciendo la influencer en sus redes sociales donde tiene más de dos millones de seguidores.

Cande Ruggeri mostró cómo realizó el procedimiento en sus historias de Instagram

“Me contaron que mejora mucho la circulación de la piel, la suaviza, la tonifica, le da más colágeno. Así que vamos a hacerlo, hoy es el primer día, les voy a estar contando a ver qué onda”, agregó sobre los beneficios que le daría este procedimiento a la piel. Además, agregó: “Miedo, voy a meter la cara en hielo, literal”.

Luego, Cande apareció con su bebé en brazos: “Hola a todos, mamá va a meter la cara en hielo diez segundos”, dijo mientras Vita le sonreía a la cámara. “Lo voy a hacer todos los días por una semana. Después les cuento”, agregó y acto seguido se filmó sumergiendo su rostro en el agua. Por el momento, Ruggeri no dio su devolución al respecto ya que solo lo probó un día, restará ver cómo reacciona su cutis al frio y si realmente le da resaltado.

Cande Ruggeri sobre su rol como mamá

Los primeros meses de maternidad, Cande utilizó sus redes sociales para contar cómo estaba llevando esta nueva vida tanto ella como su novio ya que con el nacimiento de Vita la pareja se fue acomodando a sus nuevos roles de papás y en ese sentido, fue ella quien contó las visicitudes de la vida como mamá a través de sus redes sociales.

Cande Ruggeri y su beba

En solidaridad con otras mujeres, Cande reveló que no siempre las mamás están relajadas y contó detalles de su día a día. “Día de colapso mental”, escribió sobre un video que publicó en sus historias de Instagram. “Ahora les voy a ser sincera, en este momento estoy bien, pero hoy a la mañana colapsó mamá. Hoy tenía una resonancia magnética por mi coxis, que saben que me lo luxé en el parto y me duele bastante. Y me daba mucha cosa por Vita porque tenía que dejarla afuera 20, 30, 40 minutos, lo que durara la resonancia. Y colapsé. Creo que no soy relajada”, se sinceró la modelo.

En ese sentido, Cande se mostró muy cerca de entender a su propia mamá. “Yo pensé que iba a ser relajada y no. Ahora entiendo tantas cosas que por ahí le critiqué a mi mamá o a las madres, y ahora me está pasando. Prepárense las que van a ser madres porque les va a pasar lo mismo”, dijo la hija del Cabezón Ruggeri.

