Cande Ruggeri habló sobre su rol como mamá: “Esta mañana colapsé”

Cande Ruggeri habló sobre su rol de mamá: "Esta mañana colapsé" (Video: Instagram)

El 10 de enero pasado había nacido la primera hija de Cande Ruggeri y de Nico Maccari. Con gran felicidad y emoción, los flamantes papás habían compartido la foto de su hija Vita a través de hermosas palabras de bienvenida por las redes sociales. La pequeña había nacido en el Hospital Austral, con 2,700 kg.

“¡Te amamos tanto! Gracias por elegirnos chanchita nuestra. La felicidad es absoluta y con vos empieza nuestra familia. Bienvenida hija!”, escribieron la modelo y el empresario, respectivamente, en sus cuentas de Instagram. Y enseguida la publicación se llenó de likes y de comentarios repletos de alegría. Así fue como Nico Maccari, su papá, volvió a escribir sobre el posteo de Cande con la foto de su hija: “La amo para siempre”.

Unos meses atrás, a finales de septiembre del año pasado, la modelo había revelado por primera vez el nombre de su hija y había explicado el motivo de esa elección. “VITA MACCARI RUGGERI. Por fin llegó el día que sepan el nombre de la pollita. Lo elegimos con tu papá con muuucho amor. Significa vida y eso nos enamoró. Ya te amamos, ¡falta cada vez menos para conocerte!”, había contado a través de sus redes sociales.

En esta oportunidad, después de un mes y una semana de nacida la beba, la pareja se está acomodando a sus nuevos roles de papás y en ese sentido, es Cande quien cuenta las visicitudes de la vida como mamá a través de sus redes sociales.

Cande Ruggeri habló sobre su rol de mamá: "Esta mañana colapsé" (Foto: Instagram)

La influencer llena sus publicaciones con fotos y videos de su hija, feliz de este momento que está viviendo. Aunque no siempre ella está de buen humor y a veces se permite mostrarse cansada. En solidaridad con otras mujeres, Cande reveló que no siempre las mamás están relajadas y contó detalles de su día a día.

“Día de colapso mental”, escribió sobre un video que publicó en sus historias de Instagram. “Ahora les voy a ser sincera, en este momento estoy bien, pero hoy a la mañana colapsó mamá. Hoy tenía una resonancia magnética por mi coxis, que saben que me lo luxé en el parto y me duele bastante. Y me daba mucha cosa por Vita porque tenía que dejarla afuera 20, 30, 40 minutos, lo que durara la resonancia. Y colapsé. Creo que no soy relajada”, se sinceró la modelo.

En ese sentido, Cande se mostró muy cerca de entender a su propia mamá. “Yo pensé que iba a ser relajada y no. Ahora entiendo tantas cosas que por ahí le critiqué a mi mamá o a las madres, y ahora me está pasando. Prepárense las que van a ser madres porque les va a pasar lo mismo”, dijo la hija del Cabezón Ruggeri.

La publicación de Cande Ruggeri y Nico Maccari por el nacimiento de Vita (Foto: Instagram)

Además, señaló: “Me está pasando que siento que es muy chiquitita todavía, es muy chiquita porque tiene un mes y días, y no sé cuándo voy a empezar a retomar mi vida. Me está costando mucho. Quería contárselos porque del otro lado seguro hay muchas mujeres identificándose con esto. Y no está mal, me parece que cada una tiene que tener sus tiempos y respetarse”, finalizó en su sentido posteo.

De esta manera, Cande destacó que un rato antes de grabar estos videos, su estado anímico no era tan relajado. Y aclaró que se maquilló porque tenía que hacerse unas fotos, pero que le estaba costando mucho retomar su vida como era antes de dar a luz.

Seguir leyendo: