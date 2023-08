Nicole Neumann reveló qué decidió en relación a los regalos por su casamiento con Manu Urcera

Nicole Neumann habló de su casamiento con Manu Urcera y confirmó que va a donar los regalos

Este viernes Nicole Neumann asistió a un evento que llevó a cabo el diseñador Benito Fernández por la presentación de su perfume. Este tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires y la modelo fue acompañada de dos de sus hijas Sienna y Allegra, su hermana Geraldine y su sobrina Helena. Quien no estuvo presente en la salida de chicas fue Indiana, la hija mayor de 14 años que la modelo tuvo con Fabián Cubero y que se encuentra distanciada de su madre desde diciembre del 2022.

En ese sentido, Nicole se mostró buena onda con la prensa y dio detalles del casamiento que se viene con su novio Manu Urcera. La modelo y el piloto de turismo carretera tienen su boda programada para el próximo 8 de diciembre y aseguran que será uno de los eventos más lujosos y exclusivos del año. Fue en diálogo con Socios del Espectáculo donde la modelo dio detalles nuevos sobre cómo vienen los preparativos de la gran fiesta, cómo está su vínculo con Indiana y hasta la posibilidad de volver a ser madre.

Cuando el cronista del ciclo del Trece que conduce Adrián Pallares y Rodrigo Lussich le consultó por los regalos de los invitados, Nicole, aclaró que no va a haber lista sino que cada uno podrá obsequiarles lo que quiera. “También va a haber alternativa a donación para el que quiera podrá donar a una entidad que todavía no la tenemos definida y si no quieren nos harán un regalo”, aclaró Neumann teniendo un gesto solidario en su casamiento.

Nicole Neumann y Manu Urcera

“¿Qué es lo que sentiste que con esto dijiste, es el indicado?”, le preguntó Santiago Riva Roy. A lo que Neumann aclaró: “Es difícil describir el amor, porque es eso, es algo que siente. Pero la verdad todo, su corazón, su familia, cómo adoptaron aparte de a mí a mis hijas, a mi familia. Todo, La madre, son todo”. Y Geraldine, su hermana que también estaba en la nota, acotó: “Hemos pasado años nuevos con ellos, son tan divinos, te hacen sentir uno más”.

Nicole fue más allá y ante las preguntas del periodista, habló también de su trabajo. “¿Qué es lo que más te gusta de este medio? ¿De la exposición, del laburo, de tu fama, de la figura que sos? ¿Y qué es lo que más fiaca te da?”, indagó. Y la modelo reflexionó: “Ay, no. Lo que más me gusta a mí es el laburo en sí. Yo disfruto de eso. Hacer tele, hacer una campaña, hacer un desfile, hacer una conducción. Y bueno, lo que menos disfruto es el tema de la invasión y la mentira de la vida personal y esas cosas, y cuando meten a otra gente también que está alrededor de uno. Eso es lo más feo”.

“¿Te veo con tus hijas acá, cómo está todo con Indiana, te puedo preguntar?”, insistió el notero. “Todo bárbaro, con Indiana también. Tampoco voy a hablar de esas cosas, pero todo lo que tiene que estar en la Justicia, está en la Justicia, obviamente. Y se resuelve ahí. Yo tengo que poner mi energía en todo lo lindo que viene y en lo que no, está quien tiene que estar ocupándose”, sostuvo firme Nicole.

Por último, el cronista quiso saber si la modelo tiene intenciones de agrandar la familia y tener un hijo con su futuro marido. “¿Pensás en ser mamá nuevamente?”, indagó. Y Neumann respondió con una sonrisa de oreja a oreja: “Y sí, sí, claro”.

Seguir leyendo: