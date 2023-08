Mica Viciconte habló de la relación entre Indiana Cubero y Nicole Neumann, tras los rumores de reconciliación

Mica Viciconte habló de la relación entre Nicole Neumann e Indiana Cubero (Video: Intrusos, América)

Mientras Nicole Neumann celebra su noviazgo con el piloto de Turismo Carretera Manu Urcera y se ocupa de los preparativos para la boda que será a fin de año, enfrenta sus conflictos con su ex Fabián Cubero y mantiene una relación tensa con su hija mayor Indiana, quien desde diciembre se fue a vivir a la casa de su papá. En ese panorama, los protagonistas de esta historia hablan a través de sus declaraciones, sus silencios o las indirectas que dejan en las redes sociales en torno a las internas familiares.

Quien se proclamó este jueves al respecto fue Mica Viciconte. La panelista de Telefe dio una nota a Intrusos, en donde le preguntaron por los dichos de la exjurado de Los 8 Escalones ante la proximidad del cumpleaños de 15 de Indiana. “Se está hablando en estos días de una posible fiesta, ¿eso es así?”, indagó el cronista del programa de América a lo que la mujer de Cubero contestó: “No te puedo contar absolutamente nada, se lo tenés que preguntar de última a quien corresponda”.

Luego, dio algunos detalles sobre la celebración. “Sí, yo estoy ahí en todo lo que se necesite, ya sea una organización o lo que fuese, generalmente me gusta organizar todas esas cosas, y una gran mayoría de los cumpleaños también han sido organizados por mí, porque me encanta”, admitió la guardavidas. Más adelante, se diferenció de la modelo: “Yo te hablo por nosotros, somos más familieros, nos gusta más, somos de juntarnos con la familia, de viajar, de que vengan, de hacer reuniones. No sé qué es lo que quiera hacer, pero por supuesto que yo voy a estar”.

En ese momento, el periodista de Intrusos fue por más y quiso poner en contexto a la entrevistada: “La que habló fue Nicole, le dio una nota a una revista, y cuando le preguntaron por el tema, dijo que ella se había acercado a su hija, que le había ofrecido cosas y que le habría recomendado hacer algo, porque es una fecha especial, no sé vos qué tanto estás al tanto de esto”, sostuvo y Mica se mantuvo firme en su postura: “Desconozco, desconozco. Que esté en cada uno creer o no creer lo que dicen las partes y listo. En realidad sí, conozco, por supuesto, pero no, no voy a decir nada”.

Fabián Cubero, Mica Viciconte con su hijo Luca e Indiana durante unas recientes vacaciones al norte (Instagram)

Con respecto a la posible reconciliación entre Indiana y su madre, la influencer fue contundente. “Desconozco. No voy a entrar ahí, primero porque no deja de ser la mamá, y después porque las internas prefiero guardármelas porque adoro a Indiana, y para mí lo primero es, ante todo, que ella esté bien. La salud mental y física de una menor. Y espero que la Justicia actúe y no haga oídos sordos a algo tan importante”, concluyó.

Una vez que vieron la nota, en el piso de Intrusos comenzaron a debatir el tema y la panelista Maite Peñoñori sumó información. “Ayer pregunté por este tema justamente. Para saber cómo venía el vínculo entre Nicole e Indiana y me dijeron que no se están viendo, que no se hablan. Concretamente me aseguraron que sigue todo exactamente igual”, sostuvo la periodista, contradiciendo las palabras de la modelo.

