Marcelo Polino confirmó que Nicole Neumann no lo invitó a su casamiento: “Le voy a caer igual”

Después de que la comunidad mapuche amenazara con irrumpir en la boda de tres días que Nicole Neumann y Manu Urcera iban a celebrar en San Martín de los Andes, la modelo y el piloto de TC decidieron mandar nuevas invitaciones con dos cambios fundamentales. El primero, es que el casamiento se realizaría en una sola jornada, el 8 de diciembre. Y, el segundo, que la locación sería Exaltación de la Cruz, una localidad bonaerense en la que se contrajeron enlace varios famosos, como Jorge Lanata con Elba Marcovecchio y Stefi Roitman con Ricky Montaner.

“Nada es absoluto. Todo se cambia. Todo se mueve. Todo evoluciona”, fue la frase que los novios eligieron para las nuevas tarjetas digitales, que le enviaron a sus familiares y amigos en los primeros días de agosto. Y, enseguida, se dispusieron a preparar el gran festejo del que participarían alrededor de 500 personas, según trascendió.

Sin embargo, cuando esta información salió a la luz en Socios del Espectáculo, hubo muchos famosos que se sorprendieron por no haber sido convidados a la boda. Tal fue el caso de Guido Kaczka, conductor de Los ocho escalones, programa del que Nicole formaba parte hasta hace unos meses, quien luego de que se supiera que había quedado fuera de la lista recibió su respectiva invitación. Pero no sucedió lo mismo con Marcelo Polino, excompañero de panel de la modelo, quien en diálogo con Intrusos se mostró a la espera de una definición sobre su presencia en el festejo.

“No estoy enojado. Pero me enteré por Flavio Mendoza, que es muy amigo de Nicky, que en el chat de amigos había invitado a todos y que había cambiado de lugar. Yo le dije: “A mí no me invitó”. Y él me explicó: ‘Pero vos no estás en el chat de amigos’. Eso fue todo lo que pasó”, comenzó diciendo el actual panelista de Polémica en el bar.

Nicole Neumann y Manu Urcera preparan su casamiento

Pero luego dejó en claro que le gustaría estar en la celebración. “Me encantaría ir. Y no hablemos en pasado”, dijo con la ilusión de recibir la invitación a tiempo. En ese momento, el cronista Rafa Juri le explicó que Nicole había reconocido que muchas tarjetas no habían llegado a destino y que, por ese motivo, se iba a poner a revisar el mail. “A Guido tampoco le había llegado. Pero le vamos a caer los dos. Nosotros le caemos sin invitación, portando cara de famosos. Él es el conductor de Los ocho escalones, yo era el jurado...¿Quién va a decir que no estamos invitados? ¡Nadie! Entramos directo”, aseguró Polino.

A comienzos de 2023, Nicole y Urcera anunciaron su casamiento tras un año de noviazgo. La propuesta llegó de una manera soñada y, con una secuencia de imágenes, la modelo confirmó que le daría el sí al piloto en el mes de diciembre. “¡Me explota el corazón de felicidad! ¡Qué mágico empezar el año así!”, destacó en la publicación que hizo desde Punta del Este, donde se encontraba disfrutando de unos días de vacaciones.

Los preparativos no tardaron en comenzar y, a pesar de la distancia que actualmente mantendría Nicole con Indiana, la mayor de las hijas que tuvo de su relación con Fabián Cubero, con quien también tuvo a Allegra y Sienna, la modelo habló con la prensa y confirmó que la adolescente estará presente en el casamiento y tendrá un rol más que especial.

