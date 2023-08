La China Suárez y Rusherking coincidieron en una fiesta, a cinco meses de su separación

China Suárez (Foto: Instagram)

Eugenia la China Suárez y Thomas Nicolás Tobar –popularmente conocido por su nombre artístico, Rusherking- coincidieron en un evento público el último fin de semana. Fue la primera vez desde que se separaron, cuatro meses atrás. Ambos asistieron como figuras invitadas a la fiesta Bresh.

Aunque cada uno lo hizo con su propio grupo de amigos, estuvieron en el mismo VIP, invitados por los organizadores de la popular fiesta.

La China Suárez con sus amigas en la fiesta Bresh (Foto: Instagram)

La actriz lució una remera corta blanca con una inscripción en negro, un jean clarito tiro alto. Y llevó el pelo recogido. Además, combinó su campera oversize negra llena de brillos con una botella también con strass pero en color rosa.

Allí, además, se encontró con La Joaqui –popular cantante de RKT-, y otras amigas con las que llegó a la fiesta. Mientras que Rusherking coincidió con sus amigos y también músicos FMK y Lit Killah, y el reconocido streamer Spreen.

Rusherking y sus amigos en la fiesta Bresh (Foto: Instagram)

La actriz y el cantante anunciaron su separación a principios de abril, poco antes de cumplir su primer aniversario de novios. “Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida”, había escrito la China en sus redes sociales junto con un video en el que le hacía caricias a su entonces novio, como si fuera una suerte de despedida.

Él, por su parte, fue un poco más seco en su posteo. “Quería contarles que con Euge no estamos más juntos, y quería contárselos porque sé que hay muchos que se preocuparon. Sepan que nos queremos y quisimos mucho y que ninguno de los dos lastimó al otro, no se crean las boludeces que dicen por ahí... Euge es de las personas más buenas y sinceras que conocí en mi vida. Gracias por preocuparse”, escribió el músico.

Tiempo después cada uno rehízo su vida. A ella se la vio en Uruguay con el cantante Lauty Gram, aunque luego contó que la relación no prosperó y actualmente está soltera. Mientras que él formó pareja con Mar Lucas, una influencer española de 21 años que asombra por su parecido con la propia China Suárez.

Aunque aparecieron fotos de los dos en una playa, Mar Lucas no confirmó públicamente su relación. “De momento, somos amigos y ya. Y muy buen rollo, me cuida mucho”, aseguró la influencer española mientras que el músico argentino elige mantener un bajo perfil y no hablar de su vida privada. Adoptó esa postura desde que se separó de la actriz China Suárez y desde entonces no le gusta dar detalles de su intimidad.

